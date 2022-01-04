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Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu - Son Dakika

Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu

04.01.2022 21:27

Çıkardığı gazı kavanozlayıp hayranlarına satarak tanesi bin dolardan haftalık 70 bin dolar kazanan Stephanie Matto, aşırı gaz çıkarmaya çalıştığı için hastanelik oldu. Taleplere yetişebilmek adına daha fazla kavanoz üretebilmek için daha fazla gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde ağrı hisseden ünlü fenomen, yapılan testlerde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

ABD'li Stephanie Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar kazanıyor. Ancak fenomenin taleplere yetişebilmek adına daha fazla gaz çıkarma girişimi hastanede son buldu.

GÖĞSÜNDE ŞİDDETLİ BİR AĞRI HİSSETTİ

Dailystar'ın haberine göre; hayranlarından aldığı siparişler doğrultusunda aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki fenomen, yapılan kan ve EKG testlerinde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen, aşırı gaz çıkarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

TALEBE YETİŞEBİLMEK İÇİN LİFLİ YİYECEK DİYETİNE GİRDİ

Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren çıkardığı gazı kavanozda muhafaza ederek hayranlarına satmaya başlayan Stephanie, talepleri karşılamak için sürekli lifli yiyecekler yediğini açıklamıştı. Bu yolla haftada elli kavanoz üretebilen Steph, doktorlara gazını sattığını söyleyemediği için uyguladığı diyeti anlattı. Doktorların bu diyetin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söylemesi üzerine diyetinden vazgeçen Steph, bu nedenden dolayı işini de bırakmak zorunda kaldı.

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen, aşırı gaz çıkarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi

İTİRAF VİDEOSUNU 7 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Stephanie Matto'nun Tiktok üzerinden hayranlarına gazını sattığını itiraf ettiği video, toplamda 7.1 milyon kişi tarafından izlendi.

Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen, aşırı talebe yetişmeye çalışırken kalp krizi geçirdi
Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen, aşırı gaz çıkarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi
Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu
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Son Dakika Magazin Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu - Son Dakika Magazin


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