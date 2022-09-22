Ünlü Oyuncuya Hayran Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Ünlü Oyuncuya Hayran Olduğunu Açıkladı

22.09.2022 11:32
Ünlü Oyuncuya Hayran Olduğunu Açıkladı

Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Aracını beklerken muhabirlerle sohbet eden Yıldız, oyuncu Eda Ece'nin hayranı olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Eda Ece'ye olan hayranlığını muhabirlerle paylaşan sunucu Özlem Yıldız, "Tam bir Eda Ece hayranıyım. Pazartesi akşamları tüm işlerimi iptal edip soluğu TV başında alıyorum. Çok seviyorum Eda'yı. Eda'nın Yasak Elma'daki repliklerine bayılıyorum." dedi.

"GÜZELİM BODRUM'U BIRAKIP..."

Bu arada yaz boyunca Bodrum'da olduğunu ve daha yeni istanbul'a geldiğini söyleyen Yıldız, "Uzun bir aradan sonra güzelim Bodrum'u bırakıp istanbul'a geldim. Adapte olmaya çalışıyorum. Burada havalar soğumuş, bu yıl son kez şort giyeceğim galiba" diye konuştu.

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?

13 Aralık 1980 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Özlem Yıldız, Yıldız ailesinin büyük kızı. Özlem Yıldız'ın Sinem Yıldız adında bir kız kardeşi var. Özlem Yıldız'ın annesi Sevgi Yıldız ECA'dan emekli, babası Ertuğrul Yıldız ise bir tekstil şirketinin satış müdürüdür.

Lise eğitimini Suadiye Lisesi'nde tamamlayan Özlem Yıldız, daha sonra 1996'da ATV tarafından düzenlenen Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada dereceye giremedi ancak bu yarışma ona ATV'de açılacak olan bir müzik kanalından teklif gelmesini sağladı.

Özlem Yıldız, 1995 senesinde VJ'lik yapmaya başladı, 1.5 senelik VJ'lik kariyeri sonrasında ise Genç TV'ye geçiş yaptı. Bu dönemde Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programından teklif alıp Çarkıfelek'te hostes olarak çalışmaya başladı.

90'lı yılların sonlarına doğru Kuşum aydın ile beraber sabah programı olan "Sabah Şekerleri"ni sunan Özlem Aydın bu programdan sonra da "Pazar Sürprizi" isimli magazin programının sunuculuğunu üstlendi.

Özlem Yıldız, sunucu kariyerliğinin yanında birçok müzik klibinde de oynadı. Aynı zamanda 2000 yılında başrollerini Okan Bayülgen ile Mehmet Ali Erbil'in paylaştığı "Hemşo" filminde Marianna rolüne hayat verdi.

ÖZLEM YILDIZ EVLİ Mİ?

Özlem Yıldız, Çarkıfelek isimli programda hosteslik yaparken programın sunucusu olan Mehmet Ali Erbil ile nişanlandı. Bu ilişki yürümedi ve ikilinin arasının açılması ile nişan atıldı.

Özlem Yıldız daha sonra 2005 senesinde Armatör Sinan Serter ile dünya evine girdi. Evliliği sonrasında 3 - 4 sene kadar ekranlara ara veren Özlem Yıldız'ın 2006 senesinde Demir ismini verdiği bir oğlu oldu.

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Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Ali Erbil, Özlem Yıldız, Eda Ece, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncuya Hayran Olduğunu Açıkladı - Son Dakika

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