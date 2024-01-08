Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre\'yi terk etti

2022 yılında Oscar Ödül Töreni'nde şovmen Chris Rock'ın, Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı şaka Will Smith'i sinirlendirmişti. Şakayı sindiremeyen ünlü oyuncu sahneye fırlayıp Chris Rock'a canlı yayında tokat atmıştı. Tüm dünyanın hafızasına kazınan bu olayın benzeri dün gece Altın Küre Ödül töreninde yaşandı.

SEVGİLİSİYLE İLGİLİ ŞAKA YAPTI

Turne filmiyle Altın Küre'ye aday gösterilen Taylor Swift, tören sunucusu Jo Koy'un, sevgilisi Travis Kelce hakkında yaptığı şakaya kızdı. Koy Swift'in Amerikan futbolu oyuncusu sevgilisi Travis Kelce'i desteklemek için sık sık maçlara gitmesine ve bu sırada kameraların Swift'e yoğunlaşmasına atıfta bulundu.

ŞAKAYA SİNİRLENDİ

Koy'un bu esprisinden sonra, kameralar Swift'e döndü ancak ünlü şarkıcının suratı asıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Swift'in olmaması pek çok hayranının gözünden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayla ilgili pek çok kullanıcı konuyla ilgili yorum yaptı.

TÖRENİ ERKEN TERK ETTİ

Öte yandan Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Swift'in ödülü Barbie filmine kaptırdığı için ödül törenini terk ettiğini düşündü. Ancak Swift, Barbie oyuncu kadrosunu ve ekibini ayakta alkışlayan ilk kişiydi.