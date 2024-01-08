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Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti - Son Dakika
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Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, dün gece görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Geceye katılan Taylor Swift'e sevgilisiyle ilgili yapılan şaka ise yıldız şarkıcı dahil birçok kişinin tadını kaçırdı. Espriye sinirlenen ünlü şarkıcı törenden erken ayrıldı.

08.01.2024 - 15:28,
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2022 yılında Oscar Ödül Töreni'nde şovmen Chris Rock'ın, Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı şaka Will Smith'i sinirlendirmişti. Şakayı sindiremeyen ünlü oyuncu sahneye fırlayıp Chris Rock'a canlı yayında tokat atmıştı. Tüm dünyanın hafızasına kazınan bu olayın benzeri dün gece Altın Küre Ödül töreninde yaşandı.

SEVGİLİSİYLE İLGİLİ ŞAKA YAPTI

Turne filmiyle Altın Küre'ye aday gösterilen Taylor Swift, tören sunucusu Jo Koy'un, sevgilisi Travis Kelce hakkında yaptığı şakaya kızdı. Koy Swift'in Amerikan futbolu oyuncusu sevgilisi Travis Kelce'i desteklemek için sık sık maçlara gitmesine ve bu sırada kameraların Swift'e yoğunlaşmasına atıfta bulundu.

Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti

ŞAKAYA SİNİRLENDİ

Koy'un bu esprisinden sonra, kameralar Swift'e döndü ancak ünlü şarkıcının suratı asıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Swift'in olmaması pek çok hayranının gözünden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayla ilgili pek çok kullanıcı konuyla ilgili yorum yaptı.

Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti

TÖRENİ ERKEN TERK ETTİ

Öte yandan Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Swift'in ödülü Barbie filmine kaptırdığı için ödül törenini terk ettiğini düşündü. Ancak Swift, Barbie oyuncu kadrosunu ve ekibini ayakta alkışlayan ilk kişiydi.

Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre\'yi terk etti
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Taylor Swift, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti - Son Dakika


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