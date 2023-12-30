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Süper Kupa Finalinde Atatürk Skandalı

Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı. Bu kararın ardından ünlü isimler de tepki gösterdi. Aras Bulut İynemli'nin Disney'in Atatürk filmiyle ilgili sessiz kalması eleştirildi. Sinan Akçıl da Disney'in Türkiye'ye yaptığı ağır yasaklamaları hatırlatarak tepki gösterdi.

Süper Kupa Finalinde Atatürk Skandalı
30.12.2023 - 22:29,  Güncelleme: 22:32
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Süper Kupa finalinde yaşanan skandal gündemde... Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı. Kararın ardından ünlü isimler de tepki gösterdi.

Atatürk filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin paylaşım yapması ise bir kısmın tepkisini çekti. Disney'in Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası sessiz kalan İynemli'nin bu tavrı ikiyüzlü bulundu.

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Sinan Akçıl da Aras Bulut İynemli'ye tepki gösterdi. "Disney daha ağırını yaptı kardeşim zamanında bu ülkeye ama tek kelime duymadık hiçbir oyuncudan" diyen Akçıl devamında "filmi yasakladı mesela tüm dünyada yine sessizlik oldu (ama o koskoca Disney bu Arap) şu anda trend olan şarkımdaki sözler çok uygun bu duruma 'Günaydın, geç uyandın ama bitti'" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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