Ajda Pekkan üşüp kalça kemiğini çatlattı! Acil ameliyata alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Ajda Pekkan üşüp kalça kemiğini çatlattı! Acil ameliyata alındı

02.11.2022 11:27

Sabaha karşı evinde düşüp kalça kemiğini çatlatan 76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, yaşadığı kaza sonrasında acil ameliyata alındı.

Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi.

KALÇA KEMİĞİ ÇATLADI

76 yaşındaki şarkıcı evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Menajeri ünlü sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.

Düşüp kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı

"NAZARIN BÖYLESİ"

Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.

Düşüp kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı
Düşüp kalça kemiğini çatlatan Ajda Pekkan ameliyata alındı
YORUMLAR
500

Ajda Pekkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan üşüp kalça kemiğini çatlattı! Acil ameliyata alındı - Son Dakika


Son Dakika
11:30 Korku filmi izleyen adama yapılan şaka milyonlarca görüntülenme aldı
11:21 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan cumhuriyet çıkışı: 100 yıllık bir yıkım süreci
11:17 Ajda Pekkan üşüp kalça kemiğini çatlattı! Acil ameliyata alındı
11:06 Türkiye'ye küstah tehditler savuran PKK'lı terörist öldürüldü
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Akşener konuşmasının devamında yerden yere vurdu
10:56 Zafer Partisi lideri Özdağ hakkında Bakan Soylu'ya yönelik "tehdit" paylaşımı sebebiyle fezleke hazırlandı
10:58 Ünlü aşiretin liderine rozetini İYİ Parti lideri Meral Akşener taktı
10:53 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Dedeağaç tepkisi: Rusya'ya karşı kuruldu diyorlar, inandırıcı değil
10:51 Hindistan'da doğan mucize bebek! Annesi 7 ay boyunca hayat belirtisi göstermemişti
10:22 Dolar yeni güne yükselişle başladı! 18,62 seviyelerinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2022 11:52:37. #1.13#
SON DAKİKA: Ajda Pekkan üşüp kalça kemiğini çatlattı! Acil ameliyata alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement