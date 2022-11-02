Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi.
76 yaşındaki şarkıcı evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Menajeri ünlü sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.
Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Magazin › Ajda Pekkan üşüp kalça kemiğini çatlattı! Acil ameliyata alındı - Son Dakika