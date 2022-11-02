Ajda Pekkan üşüp kalça kemiğini çatlattı! Acil ameliyata alındı

Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi.

KALÇA KEMİĞİ ÇATLADI

76 yaşındaki şarkıcı evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Menajeri ünlü sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını paylaştı. Pekkan'ın Kasım ayı konserleri de iptal edildi.

"NAZARIN BÖYLESİ"

Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.