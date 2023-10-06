Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel\'e linç

Peş peşe yaptığı doğumlardan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekti.

"BOŞ GÜNÜMDE DİNLENECEĞİMİ SANMAK NE BÜYÜK YANILGI"

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, boş günlerinde dinlenememekten yakınarak "Repoda (boş gün) dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı. Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı" demişti. Korel'in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ünlü oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Dünya para kazanıyor, hep şikayet sanki zorla setlerde" yorumu yapıldı.

İşte Bergüzar Korel için yapılan bazı yorumlar...