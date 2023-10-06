Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel'e linç - Son Dakika

Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel'e linç

Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel\'e linç
Son Güncelleme: 06.10.2023 14:38

Bir süreliğine setlerden uzak kalan ve Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekimlerine devam eden Bergüzar Korel, sık sık set yorgunluğundan dolayı isyan ediyor. Korel'in sözlerine kullanıcılardan tepki geldi.

Peş peşe yaptığı doğumlardan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon Prime'da yayınlanacak olan Düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekti.

"BOŞ GÜNÜMDE DİNLENECEĞİMİ SANMAK NE BÜYÜK YANILGI"

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, boş günlerinde dinlenememekten yakınarak "Repoda (boş gün) dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı. Repo neydi? Repo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı" demişti. Korel'in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ünlü oyuncu için "Bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim" ve "Dünya para kazanıyor, hep şikayet sanki zorla setlerde" yorumu yapıldı.

İşte Bergüzar Korel için yapılan bazı yorumlar...

Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel'e tepki yağıyor
Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel'e tepki yağıyor
Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel'e tepki yağıyor

Bergüzar Korel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel'e linç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürekli set yoğunluğundan yakınan Bergüzar Korel'e linç - Son Dakika
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