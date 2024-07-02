Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi - Son Dakika
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Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi

Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülendi. İkilinin aşk yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor.

02.07.2024 14:29
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör, sezon finalinin ardından uzun bir tatile çıktı. Şimdilerde Çeşme'de güneşin tadını çıkaran Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile kameralara takıldı.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, bu sene Survivor All Star'da verdiği mücadeleyle alkış toplayan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve Doğukan Güngör, Çeşme'deki bir beachte deniz ve güneşin tadını çıkardı. İkilinin arasında bir şey olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENİNCE PANİKLEMİŞTİ

Doğukan Güngör, mayıs ayında dansçı Aleyna Yalçın ile bir mekanda görüntülenmiş kameraları fark edince de genç kadına iterek yanından uzaklaştırmıştı. Panikleyen oyuncu, görüntülerin yayınlanmasını istemeyerek "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Güngör, genç kadınla sadece arkadaş olduğunu, paniklediği için de öyle tepkiler verdiğini söylemişti.

Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi

Aleyna Kalaycıoğlu, Doğukan Güngör, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Oğuz Kuru: ne yapmış kalaylamış mı 44 0 Yanıtla
    mürsel sarıteke: Bu haberi bekledik haftalardır 2 0
  • Mehmet Yılmaz: işte bu haber ne önemli haber bize ne 18 2 Yanıtla
  • Selim Sariali: vay be öylemiymişş BM yi aci toplantıya çağırsınlar 12 0 Yanıtla
  • Servet Öztürk: memleket yanıyor adam diyor ki aşk yaşayıp yaşamadı ise bilinmiyor şuraya bak ya devlet sırrı 8 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik: aleyna az seçici ol güzel hatunsun 5 0 Yanıtla

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