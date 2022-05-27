Survivor'un Yıldızı Yeni Sevgilisiyle Yakalandı - Son Dakika
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Survivor'un Yıldızı Yeni Sevgilisiyle Yakalandı

27.05.2022 22:52
Survivor'un Yıldızı Yeni Sevgilisiyle Yakalandı

'Survivor 2021'de ünlüler takımında yer alan oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz yıl İsmail Berhan'dan ayrılmıştı. Çelik, önceki gün Bebek'te yeni sevgilisiyle görüntülendi. İşte detaylar...

İş adamı İsmail Berhan'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Öykü Çelik, Bebek'te bir mekan çıkışı yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi.

İkili arabalarını beklediği sırada karşısında gazetecileri görünce adeta köşe kapmaca oynadı.

Birbirlerinden hemen uzaklaşan ikili farklı kaldırımlarda durup telefon ile iletişim halinde oldular.

Çelik'in gizemli erkek arkadaşının kimliği merak konusu oldu.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Öykü Çelik 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenördür.

Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.

Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2021 yılı itibariyle 34 yaşındadır. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.

Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

ÖYKÜ ÇELİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)

Survivor'un Yıldızı Yeni Sevgilisiyle Yakalandı
Survivor'un Yıldızı Yeni Sevgilisiyle Yakalandı
Survivor'un Yıldızı Yeni Sevgilisiyle Yakalandı
Survivor'un Yıldızı Yeni Sevgilisiyle Yakalandı
Survivor'un Yıldızı Yeni Sevgilisiyle Yakalandı

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Kaynak: Snob Magazin

Öykü Çelik, Futbol, Sinema, Bebek, Magazin, Son Dakika

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