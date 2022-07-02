Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı

02.07.2022 15:35

Survivor 2022 All Star'da Nisa Bölükbaşı ile finale kalan ve yarışmayı ikinci olarak bitiren Adem Kılıçcı'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada takipten çıkaran Kılıçcı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, 30 Haziran akşamı istanbul'da yapılan büyük finale şampiyonu belirledi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. Yarışma sonrası ise Adem'den dikkat çeken bir hamle geldi.

ADEM, ACUN ILICALI'YI SİLDİ

Survivor All Star'ın finalinde önce 3. olan Batuhan'ın annesi oğlunun hakkının yendiğini söyleyerek Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Şimdi de Survivor tarihinde üçüncü kez final koltuğuna oturarak büyük bir başarıya imza atan Adem, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Adem Kılıçcı, yarışmanın final yapmasının ardından Instagram hesabından Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı.

Yarışmadan sonra gerginlik! Survivor 2. Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı

Adem'in bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken bir kısım sosyal medya kullanıcısı Kılıçcı'nın Ilıcalı'yı bu zamana kadar hiç takip etmediğini bu yüzden herhangi bir silme durumunun olmadığını söyledi. Adem Kılıçcı'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yarışmadan sonra gerginlik! Survivor 2. Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
YORUMLAR
500
Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı hedef geldi: Keşke o da yatsaydı Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı hedef geldi: Keşke o da yatsaydı Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine sert cevap: Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine sert cevap: Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler

Survivor All Star, Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:10 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 15:46:46. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement