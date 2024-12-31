Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler - Son Dakika
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Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

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Yeni Yılın ilk gününde izleyici ile buluşacak Survivor 2025 kadrosunda Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel gibi isimler ünlüler takımında; Kaan Kazgan, Batuhan Gökgöz, Göksu Küçükali gibi isimler de gönüllüler takımında yer alacak. Peki herkesin heyecanla beklediği Survivor 2025'te yarışan yarışmacılar haftalık ne kadar para kazanacak?

31.12.2024 14:13  Güncelleme: 14:36
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Yeni yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025'te ünlüler kadrosu da gönüllüler kadrosu da açıklandı. Yeni sezon yine farklı bir konseptte farklı etap ve parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları SMS oylaması olmadan yapılacak elemeler ile bireysel performanslara göre değerlendirilecek.

NE KADAR PARA KAZANIYORLAR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor.

İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler;

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;

Survivor 2025\'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

Batuhan Karacakaya, Barış Murat Yağcı, Kaan Kazgan, Televizyon, Magazin, Göksu, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Yalçın:
    hepsi bildiğin dizi oyuncusu misali lahmacun ve derse yapacaklar tıpkı TFF bin gsyi sampiyon yaptığı gibi Survivor başlamadan şampiyon belli 49 36 Yanıtla
  • Burak Kync:
    tv8 kapatılmalı derhal keşke RTÜK gerekeni yapsa 49 2 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Kara para aklama yöntemi 47 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Onlar alacak cukka cukka para ekran başındakileri alacağım heyacan ve asgari ücret :):):)umarım seyrederken tv ekran led patlamaz patlar ise tv göre 1500 /5000 tl arasında tamir ücreti verirsiniz 30 4 Yanıtla
  • Ali:
    Böyle saçma bir program acunun cebi dolar aldığı parayı yurtdisinda takım satın alır ülke parası halkın izlediği SMS attığı para ülke dışına çıkar reyting uğruna yapmadığı saçmalıklar kalmadı ve güzel ülkemin güzel insanları bu tiyatroya kanıp izliyor Allah akıl fikir versin ne diyelim 33 0 Yanıtla
  • bayan Asi:
    aynı oyuncuları her sene onumuze sar sar koy baydı artık 32 0 Yanıtla
  • Yusuf Naz:
    Yazıklar olsun sizin gibi insanlara. Haram parayla ile hayatınızı sürdüreceksiniz. Derhal kapatılsın bu sapık program. RTÜK neyi bekliyor.... 19 0 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Böyle programlarla insanların vaktinden çalınacağına adam gibi güzel eğiten öğreten ve aynı zamanda eğlendiren programlar yaygınlaşmalı. Boş işlerle uğraşmaktan artık bıktık. 13 0 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Koca koca insanlar bi yerlere gidip, cocuk oyunları oynayıp dönüyorlar. Saçma. 9 1 Yanıtla
  • Osman:
    önce hull city borçlerını ödesin 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler - Son Dakika
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