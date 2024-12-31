Survivor 2025\'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

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Yeni yılın ilk gününde yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2025'te ünlüler kadrosu da gönüllüler kadrosu da açıklandı. Yeni sezon yine farklı bir konseptte farklı etap ve parkurlarda mücadele edecek olan Survivor yarışmacıları SMS oylaması olmadan yapılacak elemeler ile bireysel performanslara göre değerlendirilecek.

NE KADAR PARA KAZANIYORLAR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2025 All Star kadrosunun açıklanması sonrasında yarışmacıların haftalık ve aylık ne kadar maaş aldıkları gündemde ilk sırada yer alıyor.

İşte Survivor 2025 yarışmacılarının alacakları haftalık ücretler;

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;