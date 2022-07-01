Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu - Son Dakika
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Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu

01.07.2022 00:53

İstanbul'da düzenlenen Survivor All Star 2022'nin final koltuğunda Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı oturdu. Nisa Bölükbaşı, finaldeki rakibi Adem Kılıççı karşısında SMS oyları sonucu şampiyon oldu.

Survivor All Star 2022'de Ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalandı. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Yarışmanın merakla beklenen yarı finali ve finali Tersane İstanbul'da yapıldı.

İLK ELENEN İSİM AYŞE OLDU

Seyircilerin ve ailelerin katılımıyla canlı yapılan yarı finalde ilk olarak Nisa ve Ayşe arasında bir SMS oylaması yapıldı. Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu. Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Ayşe, "İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim" dedi.

ADEM VE NİSA FİNALDE YARIŞTI

Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı seçildi. Kıyasıya mücadele eden Batuhan Karacakaya ile yarışmayı üçüncü olarak tamamlayarak hayallerine veda eden isim oldu.

ŞAMPİYON NİSA BÖLÜKBAŞI

Survivor büyük finalinde Adem ve Nisa karşı karşıya geldi. 2 yarışmacı canlı yayında SMS oylamasına çıktı. Nisa Bölükbaşı, dev finalde şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

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Son Dakika Magazin Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu - Son Dakika
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