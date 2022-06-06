Survivor All Star'da Atakan ile Adem arasında sinirler gerildi! Adem, kendisine tekme atan Atakan'ın üstüne yürüdü - Son Dakika
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Survivor All Star'da Atakan ile Adem arasında sinirler gerildi! Adem, kendisine tekme atan Atakan'ın üstüne yürüdü

06.06.2022 08:45

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan 126. bölümünde yarışmacılar arasında tansiyon yükseliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Atakan, parkurda önüne geçen rakibi Adem'e birkaç kez tekme atıyor. Atakan'ın bu hareketlerine sessiz kalmayan Adem'in "Ben sana vurursam görürsün bak" sözleri sonrası ortalık bir anda karışıyor.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'ın merakla beklenen 126 bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümde nefeslerin tutulduğu yarışmanın bu akşam yayınlanacak bölümüne ise Atakan ve Adem arasındaki kavga damga vuracak.

ATAKAN, ADEME TEKME ATIYOR

Dokunulmazlık oyunu için mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımından Atakan ve Adem bir oyunda karşı karşıya geliyor. Atakan, yarışma sırasında önüne geçen Adem'e birkaç kez tekme atıyor. Parkurda bir şey söylemeyen Adem ise oyunu tamamladıktan sonra "Ben sana vurursam görürsün" diyerek tepki gösteriyor.

BİRBİRİNE GİRDİLER

Adem'in sözü karşısında sinirlenen Atakan ise "Gel vur bakalım" diyerek yerinden kalkarak Adem'in üstüne yürüyor. Öfkeyle birbirini üzerine yürüyerek bağıran Atakan ve Adem sakinleşmeyince araya takım arkadaşları giriyor. İkili arasında nelerin yaşandığı ise bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacak.

Survivor All Star'da ortalık karışıyor! Adem, kendisinden tekme atan Atakan'la birbirine giriyor
Survivor All Star'da ortalık karışıyor! Adem, kendisinden tekme atan Atakan'la birbirine giriyor
Survivor All Star'da ortalık karışıyor! Adem, kendisinden tekme atan Atakan'la birbirine giriyor
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Survivor All Star, kavga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da Atakan ile Adem arasında sinirler gerildi! Adem, kendisine tekme atan Atakan'ın üstüne yürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da Atakan ile Adem arasında sinirler gerildi! Adem, kendisine tekme atan Atakan'ın üstüne yürüdü - Son Dakika
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