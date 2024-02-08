Turabi Çamkıran, rahatsızlığından dolayı Survivor All Star\'dan çekildi

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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen Survivor'a gelen ve yürürken baston kullanan eski şampiyon Turabi Çamkıran, rahatsızlığı nedeniyle yarışmadan çekildi. Turabi'nin sakatlığından dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, 3 ismin de kadroya dahil olacağını duyurdu.

"TURABİ'DEN GELEN HABER İYİ DEĞİL"

Konseyde Turabi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" dedi.

HİLMİ CEM, SEMA VE AVATAR ATAKAN GELİYOR

Acun Ilıcalı, sözlerinin devamında eski yarışmacıların da kadroya dahil olacağının müjdesini verdi. Ilıcalı, eski yarışmacılardan Hilmi Cem, Sema Aydemir ve Avatar Atakan'ın kırmızı takım kadrosuna dahil olacağını belirtti.