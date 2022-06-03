Survivor All Star'da yeni haftanın ilk kaptanları seçildi! İşte kadroları - Son Dakika
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Survivor All Star'da yeni haftanın ilk kaptanları seçildi! İşte kadroları

03.06.2022 10:18

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ünlüler takımından Sema'nın elenmesiyle takımlardaki dengeler değişti. Acun Ilıcalı, takımların her hafta tekrar oluşturulacağını duyurarak kaptanları açıkladı. Nagihan ve Adem, performans birincisi seçilerek yeni takımlarını oluşturdu.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, haziran ayı sonunda final yapmaya hazırlanıyor. Ünlüler takımından Sema'nın Survivor'dan elenmesiyle takımlarda dengeler değişti. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, iki takımın da eşit olması için her hafta yeni takımların oluşacağını söyledi.

İLK KAPTANLAR BELLİ OLDU

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde ise ada konseyi yapıldı. Değişiklikler hakkında konuşan Ilıcalı, "Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarışmayacak. Takımlar karışık olacak. Oyunlarda iki takımda da ikişer kadın olacak kural bu ama yarışmalar karışık olacak" dedi. Ilıcalı, ilk takımların kaptanı olacak performans birincilerini de açıkladı. Haftanın performans birincileri ise gönüllülerden Nagihan, ünlülerden ise Adem oldu. Yüzdesi fazla olan Nagihan ise yeni takımlar için ilk seçme hakkına sahip oldu.

Survivor All Star'da ilk kaptanlar ve yeni takımlar belli oldu

YENİ TAKIMLAR OLUŞTURULDU

Nagihan ilk olarak takımına Ayşe'yi seçti. Adem ise Batuhan'ı takımına kattı. Survivor'da bu seçmelere göre ünlülerde Adem, Batuhan, Anıl, Evrim ve Nisa, gönüllülerde Nagihan, Atakan, Ayşe, Ogeday, Hikmet ve Berkan yer aldı.

Survivor All Star'da ilk kaptanlar ve yeni takımlar belli oldu

İşte yeni takımlar:

Survivor All Star'da ilk kaptanlar ve yeni takımlar belli oldu
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SON DAKİKA: Survivor All Star'da yeni haftanın ilk kaptanları seçildi! İşte kadroları - Son Dakika
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