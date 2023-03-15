Survivor Asena kendini tutamadı, Fatih'in konuşması esnasında gülmeye başladı

Survivor 2023 yarışması hız kesmeden devam ederken, Ada Ünlüler ve Gönüllüler'in nefes kesen mücadelesine sahne oluyor. Kırmızı ve mavi takımın nefes kesen müsabakalarının sonunda yarışmacılar bir bir hayallerine veda ediyor. Survivor'da bu hafta boyunca eleme potasına giden isimler ise; Cansu, Aziz, Alper, Fatih, oldu.

GÜLMEYE BAŞLADI

Konseyde konuşan Fatih Kılıçarslan, o sırada duygularına hakim olamadı. Fatih'in arkasında oturan Asena Demirbağ'ın mimikleri ve hareketleri kameralara yansıdı. Fatih'in duygusal anlar yaşadığı sırada Demirbağ'ın kendini tutamayıp gülmesine izleyiciler ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Konseyde birleşme partisiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, tarihin yaklaştığını işaret etti ve o tarihe kadar sürecin nasıl ilerleyeceğini anlattı. Ilıcalı açıklamada; "Survivor'da birleşme yakınlaşmıştır. 2 hafta sonra birleşme partisi olacak. Bu arada kötü haberim var. Birleşmeye kadar hızlandırılmış eleme var; o yüzden 2 değil 3 yarışmacı veda edecek. Birleşmeden 1 gün önce eleme olacak. Ara verdiğimiz dönem var o yüzden elemeyi hızlandıracağız. Üç yarışmacı giderse birleşme sayısı güzelleşiyor. Bir veda olacaktı ama bir veda biraz hüzünlü olacak. " ifadelerini kullandı.