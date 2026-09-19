Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim - Son Dakika
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Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim

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Survivor Beyza\'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim
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Eski yayıncı Beyza Gemici, Survivor adasındayken rakip kampa aslında bir erkeği görmek için değil, sigara almak için gittiğini açıkladı. O dönem yasak olduğu için gerçeği açıklayamadığını belirten Gemici, hakkında çıkan iddialar nedeniyle psikolojik olarak çok yıprandığını vurgulayarak "Şimdi de aklımı yitiriyorum, artık kaldıramıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya platformlarında yaptığı yayınlarla tanınan ve katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Beyza Gemici, adada geçirdiği döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"BİR ERKEĞİ GÖRMEYE GİTTİM SANDILAR"

Yarışma kuralları gereği sigara kullanımının yasak olması sebebiyle o dönemde sessiz kaldığını belirten Gemici, adada yaşanan olayın arkasındaki gerçek gerekçeyi şu sözlerle dile getirdi: "Ben yarışmada diğer kampa sigara almaya gittim. İnsanlar da bir erkeği görmeye gittim sandı. Ben de sigara yasak olduğu için söyleyemedim."

"ARTIK KALDIRAMIYORUM"

Hakkında çıkarılan asılsız iddialar ve yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik olarak yıprandığını vurgulayan eski yarışmacı, "Şimdi de aklımı yitiriyorum, artık kaldıramıyorum" ifadelerini kullanarak içerisinde bulunduğu ruh halini ve yaşadığı baskıyı aktardı.

Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim
Gemici, Survivor’da Sercan Yıldırım için yüzerek ada değiştiren ve haklarında çıkan iddiaların ardından sevgilisi tarafından terk edilmişti.

Paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamayan Gemici, "Yardım istiyorum. Kimseyle konuşamıyorum, psikolojik olarak çok sıkıntıdayım. Kendime zarar vermek üzereyim. Kendimi yok etmek üzereyim" dedi. 

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