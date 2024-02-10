TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'da kadın yarışmacılar arasında tansiyon bir an olsun durmuyor. Konseyde Nagihan, Nefise ve Aleyna arasında çıkan kavgadan sonra sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, olayın içyüzünü anlattı.
Eser- Berfu Yenenler'in sunduğu Cevap Ver Türkiye yarışmasına katılan Acun Ilıcalı, Survivor'da sinir krizi geçirerek sandalye fırlatması hakkında konuştu. Yaşanan gerilimlerinden dolayı çok zorlandıklarını belirten Ilıcalı, şunları söyledi: "Rahmetli babamın bir lafı vardı, 'rahat battı' diye. Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorunun olması beni çok rahatsız etti. Tabii ki siz ekranda yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz yaşadıklarımızın. Yayıncılık kuralları gereği gösterdiğimiz özenden dolayı yüzde 75'ini yayınlamadık. İki video göstersem şok geçirirsiniz.
"Sandalyeyi kırmamaya çalıştım. Biz de insanız sonuçta. Ben de çok nadir sinirlenirim. Buradaki konu biraz yarışmacılarımızın olaydan sonraki rahat tavırları. Beni çıldırttı, onu kaldıramadım. Yarışmacılarımıza söyledim; inşallah iyi bir sezon olur."
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Son Dakika › Magazin › Survivor'da sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı: Tavırlardan dolayı çıldırdım - Son Dakika
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