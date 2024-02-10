Survivor'da sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı: Tavırlardan dolayı çıldırdım - Son Dakika
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Survivor'da sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı: Tavırlardan dolayı çıldırdım

Yarışmacıların arasında çıkan kavgadan dolayı konseyde sinir krizi geçirerek sandalyeyi fırlatan Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı. Yayıncılık gereği yaşananların sadece yüzde 25'lik bir kısmını yayınlayabildiklerini söyleyen Ilıcalı, "İki video göstersem şok geçirirsiniz. Yarışmacıların olaydan sonraki rahat tavırları beni çıldırttı, kaldıramadım" dedi.

10.02.2024 13:57  Güncelleme: 14:02
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TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'da kadın yarışmacılar arasında tansiyon bir an olsun durmuyor. Konseyde Nagihan, Nefise ve Aleyna arasında çıkan kavgadan sonra sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, olayın içyüzünü anlattı.

"GÖRÜNTÜLERİN YÜZDE 75'İNİ YAYINLAYAMADIK"

Eser- Berfu Yenenler'in sunduğu Cevap Ver Türkiye yarışmasına katılan Acun Ilıcalı, Survivor'da sinir krizi geçirerek sandalye fırlatması hakkında konuştu. Yaşanan gerilimlerinden dolayı çok zorlandıklarını belirten Ilıcalı, şunları söyledi: "Rahmetli babamın bir lafı vardı, 'rahat battı' diye. Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorunun olması beni çok rahatsız etti. Tabii ki siz ekranda yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz yaşadıklarımızın. Yayıncılık kuralları gereği gösterdiğimiz özenden dolayı yüzde 75'ini yayınlamadık. İki video göstersem şok geçirirsiniz.

Survivor'da sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı: Tavırlardan dolayı çıldırdım

"TAVIRLARI BENİ ÇILDIRTTI"

"Sandalyeyi kırmamaya çalıştım. Biz de insanız sonuçta. Ben de çok nadir sinirlenirim. Buradaki konu biraz yarışmacılarımızın olaydan sonraki rahat tavırları. Beni çıldırttı, onu kaldıramadım. Yarışmacılarımıza söyledim; inşallah iyi bir sezon olur."

Survivor'da sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı: Tavırlardan dolayı çıldırdım
Survivor\'da sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı: Tavırlardan dolayı çıldırdım

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan yurt: Kendin çal kendin oyna 25 1 Yanıtla
  • mert çelik: bu asgarı ucretın yarısına sunuculuk yaparken parayı nerden bulduda kanal satın aldı bu hale geldı,bu yarısmalar amerıkan menseı yarısması degılmı 19 2 Yanıtla
  • Alican Atmaca: Acaba bu yarışmacılar bu bölümlerden para alıyormu yoksa karın açlığınamı ter döküyor 10 3 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun: Turabi 100bin tl aliyorhakan 100tl aliyor diğerleri 90 70 80 60 aliyor 6 2

Acun Ilıcalı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor'da sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı: Tavırlardan dolayı çıldırdım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor'da sinir krizi geçiren Acun Ilıcalı, yaşananları anlattı: Tavırlardan dolayı çıldırdım - Son Dakika
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