Survivor\'da üçüncü eleme adayı belli oldu: Berna sinir krizi geçirdi

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Kadın eleme adaylarına Berna ve Damla'dan sonra Kırmızı Takım'dan bir isim daha katıldı.

Nefes kesen mücadele 12-11 Mavi Takım'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mavi Takım rahat bir nefes aldı.

BERNA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Berna ile Merve'nin mücadelesinde oyunu kıl payı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi. Elindeki sopaları sağa-sola vurmaya başlayan Berna güçlükle sakinleşti.

Karşı takımdan Özgür "Atma birisine gelecek. Saçma sapan çocuk gibi hareketler. Ben buradayım belki elinden kayacak bana gelecek" diyerek tepki gösterdi. Berna da "sana ne senin karşında çocuğun mu var kendi arkadaşlarına söyle sen.

Sinirlendim yaptım. Sus Yunus Emre'ye söyle" dedi. Bençten ise Özgür için "yüzde 85 sakin adamı bile sinirlendiniz" sesleri geldi.

3. GİTME ADAYI BELLİ OLDU

Konsey'de yapılan oylamada Kırmızı Takım'dan en çok oyu alan Aleyna üçüncü gitme adayı oldu.

Nagihan 1 oy Merve 1 oy ve Aleyna 5 oy aldı. Böylelikle Berna ve Damla'dan sonra Aleyna 3. eleme adayı oldu.

Kısa bir konuşma yapan Aleyna "Uzun süre yuvadan uzak kalmıştım. Yine stresli günler başlıyor. Hazırım. SMS olduğu zaman oylama daha farklı gerçekleşiyor.

Her hafta aslında kimin eleme adayı olabileceğini kestirebiliyoruz. Diğer kalan rakibi bekliyoruz. İnşallah kendi takımımdan birisiyle yarışmak zorunda kalmam. Elimden gelene yapacağım.

Çember gittikçe daraldı zaten. Kimse için darılmak gücenmek yok. İnşallah güzel bir düello geçiririm" dedi.

4. eleme adayı pazartesi günü belli olacak.