Survivor\'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet\'in nereye gittiği belli oldu

TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor All Star'ın 2 Haziran günü ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir gelişem yaşandı ve Survivor Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı duyuruldu.

ARKADAŞLARIYLA VEDA ETMEDEN AYRILDI

İkinci bireysel dokunulmazlık yarışına katılan yarışmacılara seramonide Murat Ceylan açıklamalarda bulundu. Ceylan, Hikmetin ayrılığına ilişkin, "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek arkadaşlar. Önemli dönemlerdi, son dönemlerdeydi. Maalesef bu sebeplerden dolayı biz de Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık. Sakatlık dışı olan herhangi bir ailevi, ciddi, kişisel konularda bizler burada anlayış göstermek zorundayız. Sonuçta sizlerin de birer hayatı var ve alınacak olan kararlara da bizler ekip olarak saygı duymak zorundayız. Ve bu talepten sonra da telefon görüşmesinin ardından Hikmet bizlere gelerek böyle bir ricada bulundu. Bizler de tabi ki konu kendisini ve ailesini ilgilendirdiği için, özel hayatı ile ilgili olduğu için kabul etmek durumunda kaldık."

TUTUKLANACAĞI İÇİN Mİ AYRILDI?

Survivor Hikmet Tuğsuz, Survivor'da finale sayılı zaman kala ayrılık kararı aldı. Survivor Hikmet'in iki farklı suçlamadan gözaltı kararı olduğu gündeme gelmişti. 45 milyon TL'yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamalarından gözaltına alınarak cezaevi sürecinin başlayacağı ifade edildi. Konuya dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ OYUNUNDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

2025 Survivor yarışmasında 24 saatlik Türkiye'ye dönüş oyununda da tavrı dikkat çekimiş ve oyunu bilerek kaybettiği iddiaları sosyal medyada yayılmıştı.

SOLUĞU LONDRA'DA ALDI

Türkiye'ye girer girmez tutuklanacağı belirtilen Hikmet'in nereye gittiği belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hikmet Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.