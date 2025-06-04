Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu - Son Dakika
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Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

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Survivor\'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet\'in nereye gittiği belli oldu
04.06.2025 08:00
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Survivor\'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet\'in nereye gittiği belli oldu
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Survivor All Star'ın 2 Haziran bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Daha önce lüks villa dolandırıcılığı ve silahla yaralama suçlamalarıyla gündeme gelen Hikmet, kişisel sebeplerle yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Hikmet'in nereye gittiği ise sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Hikmet'in Londra'ya gittiği ortaya çıktı.

TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor All Star'ın 2 Haziran günü ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir gelişem yaşandı ve Survivor Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı duyuruldu.

ARKADAŞLARIYLA VEDA ETMEDEN AYRILDI

İkinci bireysel dokunulmazlık yarışına katılan yarışmacılara seramonide Murat Ceylan açıklamalarda bulundu. Ceylan, Hikmetin ayrılığına ilişkin, "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek arkadaşlar. Önemli dönemlerdi, son dönemlerdeydi. Maalesef bu sebeplerden dolayı biz de Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık. Sakatlık dışı olan herhangi bir ailevi, ciddi, kişisel konularda bizler burada anlayış göstermek zorundayız. Sonuçta sizlerin de birer hayatı var ve alınacak olan kararlara da bizler ekip olarak saygı duymak zorundayız. Ve bu talepten sonra da telefon görüşmesinin ardından Hikmet bizlere gelerek böyle bir ricada bulundu. Bizler de tabi ki konu kendisini ve ailesini ilgilendirdiği için, özel hayatı ile ilgili olduğu için kabul etmek durumunda kaldık."

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

TUTUKLANACAĞI İÇİN Mİ AYRILDI?

Survivor Hikmet Tuğsuz, Survivor'da finale sayılı zaman kala ayrılık kararı aldı. Survivor Hikmet'in iki farklı suçlamadan gözaltı kararı olduğu gündeme gelmişti. 45 milyon TL'yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamalarından gözaltına alınarak cezaevi sürecinin başlayacağı ifade edildi. Konuya dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ OYUNUNDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

2025 Survivor yarışmasında 24 saatlik Türkiye'ye dönüş oyununda da tavrı dikkat çekimiş ve oyunu bilerek kaybettiği iddiaları sosyal medyada yayılmıştı.

SOLUĞU LONDRA'DA ALDI

Türkiye'ye girer girmez tutuklanacağı belirtilen Hikmet'in nereye gittiği belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hikmet Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

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Son Dakika Magazin Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cem BASARAN:
    Şayet hakkinda yakalama karari cikarildiysa ve tutuklanmamak icin yurt disina kaciyorsa ve acun medya da buna göz yumuyorsa büyük ayip. Hatta suça yardım yataklık olur. Gerci sabikali birini en başından beri yarişmada barindirmalarida enteresan 179 4 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    tek derdimiz bu değilmi çok lazımdı m k 84 3 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    cehennenin dibine gitmiş çok lazım sanki habere bak 74 4 Yanıtla
  • 5130387:
    acununun isleri gendi gibi buluyo arastirma yok kacakmi köcekmi ne oldugu bellk degil 60 1 Yanıtla
  • ümit köse:
    İyide canım adam 5 aydır üzerinden çıkarmadığı formayı vermeye gitmiş. Ne var bunda yani kaçmamış ya 35 7 Yanıtla
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