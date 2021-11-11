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Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber! - Son Dakika

Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber!

11.11.2021 15:28
Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber!

Survivor 2021'de yarışan Hanzade Ofluoğlu'nun özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan sunucu Hanzade Ofluoğlu, 2011 yılında Saygun Ofluoğlu ile evlenmişti.

Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, Hanzade Ofluoğlu'nun 'Survivor 2021' kadrosuna katılmasıyla kısa bir ayrılık yaşamıştı. Yarışma boyunca adından ettiren Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu'na duyduğu özlemi sık sık dile getirmişti.

Hanzade Ofluoğlu'nun son aylarda eşiyle fikir ayrılıkları yaşadığı ve tek celsede boşandıkları ortaya çıktı.

"ARTIK ARKADAŞIM"

Boşanma açıklaması yapan Hanzade Ofluoğlu, "13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun'la karı-koca ilişkimize son verme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

SURVİVOR HANZADE OFLUOĞLU KİMDİR?

Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan Hanzade Ofluoğlu'nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

HANZADE OFLUOĞLU'NUN MESLEĞİ?

Var mısın Yok musun ? adlı yarışmada tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Survivor dahil birçok programın sunuculuğunu yapan Hanzade Ofluoğlu, 5 yıl boyunca bu görevi yaptıktan sonra spora yöneldiğini belirtiyor. Sonrasında sporun hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıklayan Hanzade Ofluoğlu, 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

SURVİVOR HANZADE'NİN GEÇİRDİĞİ HASTALIK NEDİR?

Survivor 2021'de Gönüllüler takımından mücadele eden Hanzade Ofluoğlu, bir dönem geçirdiği Obsesif-kompulsif bozukluk hastalığı ile mücadele ettiğini ve 2,5 yılda normale dönebildiğini yarışmada anlatmıştı.

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), bir anksiyete (endişe) bozukluğudur. OKB kişinin istemediği ve tekrarlanan düşünceler, hisler, fikirler, takıntılar veya bir davranışı yapmaya doğru sürülmek. Sıklıkla kişi, obsesif (saplantılı) düşüncelerinden kurtulmak için bir kompulsif (zorlayıcı) davranışı uygulamak durumundadır. Ancak bu sadece geçici bir ferahlık sağlamaktadır. obsesif (saplantılı) ritüelleri yapmamak anksiyete (endişe)'yi yükseltebilir.

Belirtiler: Bir şeyleri tekrar tekrar kontrol etme, belirli rutinleri tekrar tekrar yapma dürtüsü hissetmek, tekrar tekrar belirli istenmeyen düşüncelere sahip olmak ve zihinden uzaklaştıramamak

Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber!
Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber!
Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber!
Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber!
Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber!
Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber!

Obsesif Kompulsif Bozukluk, Survivor, Boşanma, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Survivor Hanzade Ofluoğlu'ndan üzücü haber! - Son Dakika Magazin


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