Yer aldığı dizi ve filmlerle adını duyuran Barış Murat Yağcı, 2020 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele etti. Yarışmada final kalarak ikinci olan Yağcı, mücadele ettiği dönemde sosyal medya danışmanlığı aldığı kişiye ücret ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Görülen duruşmanın ardından oyuncunun tazminat ödemesine karar verildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Survivor'da mücadele eden Yağcı 5,5 ay boyunca Sedat Aydın'dan danışmanlık aldı. Yağcı'dan ücretini alamadığını söyleyen Aydın, "Yarışmada finale kadar kaldı, ikinci oldu. 450 bin lira ödülün sahibi oldu ama işler bu noktadan sonra değişti" ifadelerini kullandı. Oyuncuya ücretini alabilmek için sunduğu tekliflerden bahseden Aydın sözlerine şöyle devam etti: "300 bin TL ödeme yapmasını söyledim ya da sana reklam bağlantıları yapayım iki sene boyunca ortaklığımızı sürdürelim dedim. Bana tamam cevabını verdi sonrasında benimle hiç görüşmedi ama gidip başka yerle anlaştı. Benim hizmetlerim karşılığındaki bedeli de hiç ödemedi."
Barış Murat Yağcı'ya sunduğu tekliflerin ardından ücretini alamayan Aydın, yasal haklarını arayarak tazminat davası açtı. Mahkeme, iki sene süren davanın sonunda Aydın'ı haklı bularak ünlü oyuncunun 800 bin TL ve üç yıllık yasal faizin Aydın'a ödenmesine (Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) karar verdi.
Son Dakika › Magazin › Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek - Son Dakika
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