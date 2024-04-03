Survivor Turabi\'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın

Magazin

Survivor'daki performansıyla yıllardır adından söz ettiren ve All Star'dan sakatlığı nedeniyle elenen Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Turabi son olarak annesine seslendiği paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"EVLADIM OLSA SEVMEM BU TİPİ"

2,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir gençlik fotoğrafını yayınlayan Turabi, "Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı "Reality Tv Show" yıldızı olacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Tipini diktiğim. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için. Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa de get nalet diye diye kovardım evden" dedi. Turabi daha sonra annesine seslenerek "Bak Meryem Sultan bak. Yaptığını beğendin mi? Keşke o gece babamı odana almasaydın da insanların başına bu tipi bela etmeseydin" ifadelerini kullandı.