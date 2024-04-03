Survivor'daki performansıyla yıllardır adından söz ettiren ve All Star'dan sakatlığı nedeniyle elenen Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Turabi son olarak annesine seslendiği paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
2,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir gençlik fotoğrafını yayınlayan Turabi, "Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı "Reality Tv Show" yıldızı olacak. Hayallerinizden vazgeçmeyin gençler. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Tipini diktiğim. Evladım olsa sevmem bu tipi. Ana, baba kusura bakmayın 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için. Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa de get nalet diye diye kovardım evden" dedi. Turabi daha sonra annesine seslenerek "Bak Meryem Sultan bak. Yaptığını beğendin mi? Keşke o gece babamı odana almasaydın da insanların başına bu tipi bela etmeseydin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Survivor Turabi'den annesine dikkat çeken sözler: Keşke o gece babamı odana almasaydın - Son Dakika
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Karabük'te doğan Türker İnanoğlu, sinema ve televizyon alanında önemli bir kariyere sahiptir. Yönetmenlik, yapımcılık ve televizyonculuk gibi birçok alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'nin kurucusu olan İnanoğlu, aynı zamanda birçok Yeşilçam filmine de imza atmıştır. Cennet Mahallesi, Arka Sokaklar ve Akasya Durağı gibi dizileriyle de Türk televizyonlarına damgasını vurmuştur.
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