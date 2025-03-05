Survivor yarışmacıları Acun\'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Magazin

İstanbul trafiğinde skandal görüntü! Arkadaki sürücü her şeyi kaydetti

2025\'te Avrupa\'daki en iyi rotalar belli oldu! Türkiye de listede

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) cezalarından Survivor adlı yarışma programı da nasibini aldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan programa 'şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler' nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

"ŞİDDETİ ÖZENDİRİCİ YAYIN"

Kararda 'gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu' belirtilerek "İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir" ifadelerine yer verildi.

GELİRİN YÜZDE 3'Ü GİTTİ

RTÜK yasasında yer alan 'şiddeti özendirici yayın yapılamaz' ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivior programının yayınlandığı TV8'e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL'nin yüzde 3'ü kadar ceza verildi.

"SENİ PARÇALARIM, OTUR YERİNE"

Survivor'un 16 ve 18 Ocak günü yayınlanan bölümlerinde; yarışmacılar Almeda, İsmail, ve Adilhan arasında geçen "Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun" biçiminde diyaloglar incelendi. Yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, yaşanan itişme ve boğaz sıkma gibi şiddet görüntülerin de yayınlandığı vurgulandı.