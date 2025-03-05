Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek - Son Dakika
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Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan Acun Ilıcalı'ya bir darbe de RTÜK'ten geldi.

05.03.2025 10:04  Güncelleme: 10:17
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) cezalarından Survivor adlı yarışma programı da nasibini aldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan programa 'şiddete yönelik tartışmalar ve görüntüler' nedeniyle 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

"ŞİDDETİ ÖZENDİRİCİ YAYIN"

Kararda 'gerçek hayattan daha fazla şiddet olduğu' belirtilerek "İzleyici, kavga, cinayet, intihar, gasp, darp, cinsel taciz, işkence gibi çeşitli şiddet olaylarına medya içeriklerinde tanık olmaktadır. Günlük hayatta özellikle şiddet olaylarında ve şiddet içerikli davranışlardaki artışta medyanın önemli bir etkisi olduğuna dair tartışmalar gündemden düşmemektedir" ifadelerine yer verildi.

GELİRİN YÜZDE 3'Ü GİTTİ

RTÜK yasasında yer alan 'şiddeti özendirici yayın yapılamaz' ilkesinin ihlali nedeniyle; Survivior programının yayınlandığı TV8'e, kanalın 2024 yılı Aralık ayındaki toplam geliri olan 595 milyon 67 bin 983 TL'nin yüzde 3'ü kadar ceza verildi.

"SENİ PARÇALARIM, OTUR YERİNE"

Survivor'un 16 ve 18 Ocak günü yayınlanan bölümlerinde; yarışmacılar Almeda, İsmail, ve Adilhan arasında geçen "Ne oldu? Kulağımın dibinde bağırma, göreceksin sen, kes, otur yerine. Seni parçalarım, kuduruyorsun" biçiminde diyaloglar incelendi. Yarışmacıların birbirlerinin üzerine yürüdükleri, yaşanan itişme ve boğaz sıkma gibi şiddet görüntülerin de yayınlandığı vurgulandı.

Survivor yarışmacıları Acun\'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acun Ilıcalı, Magazin, Hukuk, Medya, Tv8, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Byaydin Yeniden:
    Öncelikler Bunun yarışmacılarla alakası yok... Bunu montajlayıp , bu sahneleri çıkartmayan yetkililerin suçu var. Bunu illa Acun a da sormuşlardır, oda onaylamış sonrasında yayınlanmıştır.. Acun da zaten RTE ci oldugundan Bilal oğlana Bayram Harçlığı vermiştir :) 54 23 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Daha bu başlangıç Acun efendi 53 12 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yarışmanın kendisi değil ,polemikler kavgalar için seyrediyor millet 35 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ohhhhhh 22 4 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Tüm yetkililerden aynı bu yarışma programına verdikleri hassasiyet ile bazı tarih dizilerini de incelemeye almalarını bekliyoruz Hatta yeni fragramında buradan cesediniz bile çıkmayacak diyen bir sahne var... bu ne demek şimdi ..Rtük bi baksın lütfen sahneler çok canli şiddet içermiyor mu.şahsen çocuklarla izlenebilecek gibi değiller ne yazık ki.. 8 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra Acun u sindirmeye çalışma guruhu başladı.. 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    sindirmeye çalışıyorlar.. algı operasyonu başladı.. 0 0 Yanıtla
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