Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi - Son Dakika
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Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi

11.06.2022 14:20

Survivor'da aynı dönemde yarışan ve sevgili olan Mert Öcal, Sude Burcu'nun beyaz mini şortlu pozlarını paylaşımına sessiz kalmadı. Mert Öcal Sude'nin paylaşımına "Vay vay vay" yazarak alev emojisi koydu.

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla ve aynı dönem yarıştığı Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sude Burcu, geçtiğimiz haftalarda elendi. Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında alan Burcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ŞORTLU POZLARA MERT'TEN ALEVLİ YORUM

Instagram'da 329 bin takipçisi bulunana Sude Burcu, son olarak mini beyaz şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Burcu ile aşk yaşayan Mert Öcal ise paylaşıma "Vay vay vay" yazarak alev emojisi koydu.

İşte Sude Burcu'nun pozları...

Şortlu pozlarını paylaşan Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan alevli emojili yorum
Şortlu pozlarını paylaşan Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan alevli emojili yorum
Şortlu pozlarını paylaşan Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan alevli emojili yorum
Şortlu pozlarını paylaşan Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan alevli emojili yorum
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Survivor 2022, Mert Öcal, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi - Son Dakika


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