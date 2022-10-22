Survivor Turabi'nin bir kadınla çıplak yatak pozu sosyal medyada olay oldu

"Burada kimse bakire ölmez" demişti, Turabi'nin bir kadınla çıplak pozu ortalığı salladı

Ekranların en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da yarışanların özel hayatları, yarışmanın hayranları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor.

BİR KAÇ GÜN ÖNCEKİ SÖZLERİ BOMBA ETKİSİ YARATMIŞTI

Yarışmanın popüler isimlerinden Turabi Çamkıran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Burada kimse bakire ölmez" şeklinde ifadeler kullanması bomba etkisi yaratmıştı. Ünlü ismin son paylaşımı da en az önceki kadar şaşkınlık yarattı.

"İŞİNİ VE EŞİNİ DOĞRU SEÇ"

Survivor'la ünlenen yıldız, bir kadın arkadaşıyla birlikte yatakta yarı çıplak poz verdi. Çamkıran ses getiren paylaşımına ''Her kız güzeldir, onu görmek için doğru filtreyi kullanmanız yeterli. Keşke tüm kadınlar aynı seviyede güzel ve kazanan hep karakter olsa! Yüzü güzele kırk günde doyulur, huyu güzele kırk yılda doyulmaz. Ömür boyu mutlu olmak istiyorsan, arkadaşını, işini ve eşini doğru seç!'' notunu düştü.

İşte Turabi'nin paylaşımları: