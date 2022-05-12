Survivor yarışmasından elenen Gökhan, Türkiye'de artan fiyatlara isyan etti: Allah sonumuzu hayır etsin - Son Dakika

Yıllar önce yayınlanan Selena dizisi ile şöhreti yakalayan ve sonrasında oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Gökhan Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Efendiliği ve kibarlığı ile Acun Ilıcalı'nın takdirini toplayan Keser, geçtiğimiz haftalarda 4 ay kaldığı Survivor All Star'dan elendi. Aylar sonra Türkiye'ye dönen Keser, gittiği markette artan fiyatları görünce sessiz kalamadı.

"ZATEN İYİ OLMAYAN DURUMUN 4 AY İÇİNDE GELDİĞİ NOKTA İNANILMAZ"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin gündeminde olan fiyat artışlarına değinen Gökhan Keser, "Bu sabah döndükten sonra ilk defa markete gittim… Zaten iyi olmayan durumun, sadece 4 ay içinde geldiği nokta inanılmaz. Şok geçirdim diyebilirim. Üretici fiyatları ne kadar acaba? Yakıt fiyatlarını söylemiyorum bile! Allah sonumuzu hayır etsin…" diyerek tepki gösterdi.