Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş ve Fatih Varbil nikah masasına oturdu

İstanbul'da düzenlenen düğünün adresi Kadıköy oldu. Düğüne çiftin aileleri ve yakın arkadaşları başta olmak üzere Suzan Kardeş'in sanat camiasından dostları da geceye renk kattı.

Yıldızlar geçidinin yaşandığı düğünde Türkan Şoray, Demet Akbağ, Oktay Kaynarca, Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik, Kubat ve eşi, Emel Müftüoğlu, Erkan Can ve eşi, Birce Akalay ve ailesi, Onur Akın ve eşi, Soner Olgun ve eşi, Serkan Çağrı ve eşi, Birol Güven ve eşi Burcu Güven, Fırat Parlak ve eşi Burcu Kara, Güven Kıraç, İlker Ayrık ve eşi, Hüseyin Turan, Tolga Sağ ve kız kardeşi Aslı Sağ, Özlem Türkad ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Gülçin Özünal, Tümay Özokur, Dr. Alp Sirman, Hacı Ali Konuk, Klinik Psikolog Ayşe Kayhan, Tamer Türker ve eşi, Yusuf Salkano ve eşi gibi birçok seçkin isim gecede yer alanlar arasındaydı. Düğüne katılamayan Müge Anlı da çiçeğini ve hediyesini gönderen isimlerdendi.

Oldukça eğlenceli geçen düğünde kokteylin ardından konuklarına Balkan eğlencesi düzenleyen Suzan Kardeş, kızı Begüm Kardeş'in mutlu gününde konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestrası ile coşkulu performanslar sunan Suzan Kardeş, sahnesini yıllar boyunca birlikte ortak projelerde yer aldığı sanatçı dostlarıyla paylaştı.

Sanatçı arkadaşlarıyla sahnede çok keyifli dakikalara imza atan Suzan Kardeş, davetlilerin ilgi odağı oldu. Sahneye çıkan ünlü sanatçılar, Begüm Kardeş ve Fatih Varbil'in mutlu gününde eğlenceyi zirveye taşıdı.

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ın mekana girişi ayakta alkışlandı. Bu özel gecede duygularını dile getiren Şoray; 'Suzan bu hayattaki en sevdiğim insanlardan biri. Onun kızı benim de kızım sayılır. Çok mutlu olduğum bir geceydi. Onun mutluluğunu paylaşmak beni çok mutlu ediyor.' ifadelerini kullandı.

Eğlenceli anların yaşandığı gecede coşku bir an olsun düşmedi.

Mikrofonu eline alan Demet Akbağ konuklarla birlikte şarkı söyledi.