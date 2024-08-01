Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü - Son Dakika
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Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü

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Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile geleneklere uygun düğünle evlenen şarkıcı Karsu, birkaç talihsiz olay yaşadı. Ünlü isim önce baba evinden düğün mekanına giderken aracın bozulmasıyla yolda kaldı sonra da düğünde içki şişesini açmaya çalışırken yere düştü. Ünlü isim, iki olayda da yaşadığı talihsizliklere gülüp geçti.

01.08.2024 11:51
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Uzun süredir Hollandalı Mike Schrama ile aşk yaşayan ve 2 hafta önce geleneklere uygun şekilde kına gecesi yapan başarılı şarkıcı Karsu, evlendi. Sosyal medya hesabından düğünündeki renkli kareleri yayınlayan Karsu, yaşadığı talihsiz anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

ÖNCE YOLDA KALDI SONRA DÜŞTÜ

Babasının evinden davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, eşiyle klasik bir araca binerek düğün mekanına gitmeye çalıştı ancak çiftin aracı yolda bozuldu. O anları gülerek karşılayan ikili, araç tamir edilince yoluna devam etti. Çiçeklerle dolu bir bahçede evlenen Karsu, sevenleriyle eğlenirken içki şişesi açmak istedi ancak gelinliğin azizliğine uğrayarak yere düştü. Eşinin yardımıyla gülerek yerinden kalkan Karsu, iyi olduğunu söyleyerek eğlenceye devam etti. Karsu düştüğü anları da nazar boncuğu emojisiyle Instagram hesabından yayınladı.

Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin aizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü

Karsu, Baba, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yunuss Bayern: Sıkılmadınız boyle haber yapmaktan 4 0 Yanıtla
  • qamil qamiloğlu: İlahi bir güç evlenmeyin diyor. Daha ne olsun meteor mu düşsün anlamak için :) 1 0 Yanıtla

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