Tamer Köseoğlu... SAZLI - SÖZLÜ DOĞUM GÜNÜ! - Son Dakika
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Tamer Köseoğlu... SAZLI - SÖZLÜ DOĞUM GÜNÜ!

07.10.2022 22:38
Tamer Köseoğlu... SAZLI - SÖZLÜ DOĞUM GÜNÜ!

DenDen Denizcilik'in kurucusu iş insanı Tamer Köseoğlu doğum gününü eşsiz boğaz manzarası eşliğinde şirketine ait Den Den Mega Yat'ta kutladı.

Tamer Köseoğlu yeni yaşına ailesi ve yakın dostlarıyla girdi.

Sanatçı dostları, Safiye Soyman, Ahmet Selçuk İlkan, Umut Akyürek- Oktay Ertuğrul'un sesleriyle renk verdiği sazlı sözlü kutlama İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde geç saatlere kadar sürdü.

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ÇİFTE KUTLAMA

Gecenin sürprizi; Tamer Köseoğlu'nun yanı sıra, yakın dostu başarılı siyasetçi Ali MuhittinTığl'nın da doğum günü olmasıydı.

Yakın dostlar doğum günü pastalarını birlikte kesti. Ali Muhittin - Emel Tığlı çifti de çifte kutlamanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

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Tamer Köseoğlu, eşi Gülcan Köseoğlu'nun kendisi için yaptırdığı özel tasarım doğum günü pastasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

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Doğum günü organizasyonu By Mustafa; Mustafa Bozkurt imzası ile gerçekleşti.

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Kaynak: Magazinkolik

İstanbul Boğazı, Safiye Soyman, Umut Akyürek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tamer Köseoğlu... SAZLI - SÖZLÜ DOĞUM GÜNÜ! - Son Dakika

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