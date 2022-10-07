Yakın dostlar doğum günü pastalarını birlikte kesti. Ali Muhittin - Emel Tığlı çifti de çifte kutlamanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Tamer Köseoğlu... SAZLI - SÖZLÜ DOĞUM GÜNÜ! - Son Dakika

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