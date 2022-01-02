Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti

FOX TV ekranlarında dün akşam ilk bölümüyle seyirciyle buluşan "Maske Kimsin Sen?" yarışması, büyük tartışma yarattı. Seyircileri adeta ikiye bölen programa tepki gösteren bazı kullanıcılar, "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

NEDEN TEPKİ GÖSTERİLDİ?

Yurt dışında "Masked Singer" ismiyle yayınlanan programın formatında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

SATANİZM PROPAGANDASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Yeni yarışma bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bir kesim ise maskelerin paganizm ve satanizm propagandası olduğunu söyleyerek çocukları olumsuz etkilediğini iddia etti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medyada "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi. Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.