Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

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2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen ve bu evlilikten ikiz çocukları olan Yasemin Tatlıses günlerdir hastaneden paylaşım yapıyordu. Hasta olduklarını açıklayan Yasemin Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailecek Kovid olduk" dedi ve hastalığını takipçileriyle paylaştı.

HASTA OLANLARI UYARDI

Yasemin Tatlıses, paylaşımında hastalığın ciddiyetine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim"