Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

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İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses, sosyal medya hesabından ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

27.10.2024 10:40  Güncelleme: 10:54
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2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen ve bu evlilikten ikiz çocukları olan Yasemin Tatlıses günlerdir hastaneden paylaşım yapıyordu. Hasta olduklarını açıklayan Yasemin Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailecek Kovid olduk" dedi ve hastalığını takipçileriyle paylaştı.

Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı
Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

HASTA OLANLARI UYARDI

Yasemin Tatlıses, paylaşımında hastalığın ciddiyetine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim"

Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Sağlık, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Yaşar Koldemir:
    bize ne. Neye yakalanirsaniz yakalanin.Milletin bir sürü sorunu varken! 89 13 Yanıtla
  • Osman Koca:
    geçmiş olmasın 58 36 Yanıtla
    Yildirim Bektas:
    Bu kadar fesat olmayın be kardeşim..babasını sevmeyebılırsın oglunun gelininin veya torununun ne suçu varki yazıyorsun bunu..Bizim milletimiz içindeki bu embesiller ne zaman insan olacak merak edıyorum.. 0 2
  • Abdulselam Gelturan:
    Ya bunlar komedi sanki çokta şeyimizde 64 14 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    az bile olmuş 44 28 Yanıtla
    Hakan Yücel:
    sende olursun 0 1
  • Gökhan Yıldırımkaya:
    Covid artık normal bir grip enfeksiyonu, sosyal medyadan paylaşma ihtiyacı duymak daha büyük hastalık , ilgi açlığı hastalığı ; Rabbim doyursun. 64 5 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Olaya bak hasta olmus biz hasta olup işe gidiyoruz işiniz yoksa kimse dışarı çıkmayacakmış biz daha 2020 ekonomik durumunu kaldıramadık bizde öyle bi baba olsa Bodrum gider kimseyi görmeden kendi havuzumuz ve bahçemizde yaşardık 44 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÇOK ÖNEMLİ HABER 28 5 Yanıtla
    Mehmet Can:
    önemli tabii. zengin tayfası bunlar. 2 1
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