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Teoman'ın da içinde bulunduğu mekana saldıran kişi eski çalışan çıktı - Son Dakika

Teoman'ın da içinde bulunduğu mekana saldıran kişi eski çalışan çıktı

09.02.2022 09:24

İçerisinde şarkıcı Teoman'ın da bulunduğu Beşiktaş'taki lüks mekana saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve yanındaki arkadaşı yakalandı. Daha önce mekanda çalıştığı öğrenilen şüpheli ilk ifadesinde "Çok sarhoştum, olanın bitenin farkında değildim. Bir süre önce orada çalıştım ama kendi isteğimle ayrıldım" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında Bebek'te bulunan, ünlü simaların uğrak mekanı Lucca'nın önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralanmış, zanlılar olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasının belirlenmesinin ardından, teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Maltepe'de bir adreste oldukları tespit edildi. Olayın şüphelileri Can A. (25) ve Mahmut B. (24) dün akşam saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ŞÜPHELİ, ESKİ ÇALIŞAN ÇIKTI

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Can A., "Arkadaşımla sahilde alkol aldık. Daha sonra arabaya bindik ve ilerledik. Bir süre sonra yolda trafik oluştu ve kornaya bastık. Biz kornaya basınca yol kenarında bekleyen birkaç kişi bize küfretti. Biz de onlara karşılık verdik. Sonra biz aracımızla yolumuza devam ederken onlar küfretmeye devam etti. Ben de araçtan indim ve silahla gelişigüzel ateş açtım. Çok sarhoştum ve olan bitenin farkında bile değildim. Bir süre önce Lucca'da çalışmıştım ama oradan kendi rızamla, sorunsuz bir şekilde ayrıldım. Olayın Lucca ile bir ilgisi yok" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden Can A.'nın 1, Mahmut B.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Teoman'ın da içinde bulunduğu mekana saldıran kişi eski çalışan çıktı
Teoman'ın da içinde bulunduğu mekana saldıran kişi eski çalışan çıktı
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Cumartesi, Asayiş, Bebek, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Teoman'ın da içinde bulunduğu mekana saldıran kişi eski çalışan çıktı - Son Dakika Magazin


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