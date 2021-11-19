Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı

Hakkında yakalama kararı olan Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman olarak bilinen Omar Almasikh, Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alındı.

MAHKEMEDE SERBEST KALDI

Almanya'da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde PKK/ YPG terör örgütü ile örgütün sözde lideri Abdullah Öcalan'ı övücü konuşma yaptığı iddiasıyla, gözaltına alınan Omar Souleyman, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Souleyman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.