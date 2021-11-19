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Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı - Son Dakika

Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı

19.11.2021 00:34

PKK/YPG terör örgütüne üye olmak suçundan Şanlıurfa'da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı olan Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman olarak bilinen Omar Almasikh, Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alındı.

MAHKEMEDE SERBEST KALDI

Almanya'da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde PKK/ YPG terör örgütü ile örgütün sözde lideri Abdullah Öcalan'ı övücü konuşma yaptığı iddiasıyla, gözaltına alınan Omar Souleyman, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Souleyman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı

Suriyeli, Terör, YPG, PKK, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı - Son Dakika
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