Teşkilat'ta heyecan had safhada! Serdar ele geçecek mi? İşte yeni fragman

Dizide, Serdar, Elçi ve Ceren arasında gerilim tırmanırken, tüm ekibin kaderi Serdar'ın elindedir. Ekip arkadaşlarının hayatını kurtarmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalan Serdar, sürpriz bir hamle yapar.

YILDIRIM'IN İNTİKAM HAMLESİ

Yıldırım kızı Roza'nın ölümünden ekibi sorumlu tutarak intikam planlarını devreye sokarken diğer yanda Boran örgütün tüm gücünü eline geçirmek için harekete geçer. Ekip, Çelik Kalkan'ın Yıldırım'ın eline geçmesini engellemek amacıyla silah tüccarının peşine düşerek karşı hamle yapar.

Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp'ın başrolleri üstlendiği Teşkilat dizisinin yeni bölümü, TRT ekranlarında bu gece yayında.