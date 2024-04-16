Threads Uygulaması Türkiye\'de Kullanılamayacak

Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi.
DurakMedya'da yer alan habere göre Threads uygulamasından Türkiye kararı. Son dönemin popüler sosyal ağ hizmeti olan Threads'in Türkiye'de kullanılamayacağı belirtildi.
Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Uygulama tarafından yapılan duyuruda " Düzenleyici ve kurum kararı nedeniyle Threads artık Türkiye'de kullanılmayacak.
Rekabet Kurumunun kararı nedeniyle Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de ki kişiler tarafından kullanılmayacak. Türkiye'de ki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz " denildi.
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan çift, düğünlerini unutulmaz kılmak için çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi. Gelin ve damat, traktörle şehir turu yaparak düğün salonuna geldi. Davetliler, süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.
Geçen ay evlenen ve 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından aşklarının birinci yılını kutladı. Vuslateri, kızının babasının devlet memuru olduğunu söylemişti.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan'ın özel görüntülerinin ifşa edilmesiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin izinsiz bir şekilde milyonlarla paylaşılmasının etik olmadığını belirtti.
Netflix, yeni programı Bear Hunt için sunucu Holly Willoughby'e çelikten bir koruma halkası sağlayacak ve güvenlik için 1 milyon sterlin ayıracak. Programda Holly, Bear Grylls ve en az on ünlü, hayatta kalma becerileri öğrenerek çeşitli zorluklara katılacak. Costa Rica'nın ormanlarında artan suikastlar, saldırılar ve mafya cinayetleri nedeniyle özel güvenlik ekipleri, özel araçlar ve güvenli konaklama yerleri gerekecek.
Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban, film teklifi aldı. Aydın Battal, film teklifinin kendisini mutlu ettiğini ve Kırşehir'i iyi temsil ettiğini söyledi.
Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ve açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, annesini bulabilmek için Müge Anlı'ya seslendi. Anlı da Nebioğlu'na "Kapımız açık" diyerek karşılık verdi.
Brezilyalı internet fenomeni MC Thammy, bir sosyal medya meydan okuması kapsamında ayaklarını 15 dakika boyunca buz ve tuz dolu bir kovaya soktu. Ayaklarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan fenomen yürüme yetisini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Amerikalı pop yıldızı Katy Perry, American Idol programının canlı yayınında bir kıyafet kazası yaşadı. Roman Collins'in performansı sırasında Perry'nin elbisesi bir anda kopunca ünlü isim masanın altına girerek kendini kamufle etti.
Ünlü radyocu Güçlü Mete, sevgilisi Ceyda Düvenci'nin 46. yaş gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı. Mete, paylaştığı fotoğrafın altına 'Yaşamın bir mucizesi... 16 Nisan'da ailesine, bu sene de benim hayatıma Ceyda doğar... Nice mutlu yaşlara sevgilim' yazdı. Ceyda Düvenci ise Mete'ye 'Seni çok seviyorum' karşılığını verdi.
Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın Duygu Nebioğlu'nun ablasının babası olduğu iddiaları ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu'nun verdiği röportajda, annesinin evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu olduğunu ve bir ablasının da ünlü bir gazeteci olan Uğur Dündar'ın babası olduğunu söyledi. Uğur Dündar ise bu iddialara yanıt vererek Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesini tamamladığını ve biyolojik babalık iddiasını reddettiğini açıkladı.
Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan Cansu Taşkın hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Taşkın ve kardeşi, Erdoğan'ın çiftlik evinde çektirdikleri fotoğrafları ve videoları sosyal medyada paylaşarak ilişki iddialarını doğruladı. Erdoğan'ın avukatlarına talimat vererek iki isim hakkında dava açılması için adımlar atıldı.
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Yağmur Ateş, çıkardığı ilginç sesler ve hareketleriyle dikkat çekti. Yarışmacının tepkilerine ne cevap vereceğini şaşıran sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise yayına devam etmeye çalıştı.
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