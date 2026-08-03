TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay - Son Dakika
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TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay
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Meksika’da güzellik fenomeni Valeria Marquez’in canlı TikTok yayını sırasında öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yetkililer, saldırının eski sevgilisiyle yaşadığı ayrılığın ardından kartel bağlantılı kişiler tarafından organize edilmiş olabileceğini öne sürdü.

Meksika’da 23 yaşındaki TikTok fenomeni ve estetisyen Valeria Marquez’in ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Jalisco eyaletine bağlı Zapopan kentindeki güzellik salonunda takipçileriyle canlı yayın yaptığı sırada saldırıya uğrayan Marquez’in cinayetiyle ilgili yetkililer, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) bağlantısını araştırıyor.

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

KARTEL YÖNETİCİSİ HAKKINDA SUÇLAMA

Savcılar, CJNG’nin üst düzey isimlerinden Ramon Angel Alvarez Ayala’nın ("El R1"), Marquez’in öldürülmesiyle bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı. Ayala’nın Jalisco’da düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Meksika Güvenlik Sekreteri Omar Garcia Harfuch, El R1’in oğlu Francisco Alvarez’in, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Marquez’in öldürülmesi için babasından yardım istediğini iddia etti.

TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay

SALDIRI ANI CANLI YAYINA YANSIDI

İddiaya göre saldırgan, kurye kılığında güzellik salonuna girerek Marquez’in kimliğini doğruladıktan sonra ateş açtı. Genç fenomenin takipçileri, saldırı anlarına canlı yayın sırasında tanıklık etti.

Marquez’in daha önce kendisini tehdit altında hissettiğini söylediği ve hayatında yeni bir dönem başlatmak istediğini belirttiği paylaşımları da ortaya çıktı.

ESKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Cinayetin ilk aşamalarında şüpheliler arasında gösterilen Ricardo Ruiz Velasco ("Doble R") hakkında ise yetkililer, olayla bağlantısını gösteren yeterli kanıt bulunmadığını açıkladı.

Soruşturma devam ederken Valeria Marquez’in ölümü, Meksika’da organize suç ve kartel bağlantıları tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

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Son Dakika Magazin TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay - Son Dakika

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SON DAKİKA: TikTok fenomeninin canlı yayındaki ölümünde kan donduran detay - Son Dakika
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