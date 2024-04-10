Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor

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ABD'de lojistik şirketi de kuran Tolga Karel, bu kez iş hayatıyla değil, bebek haberiyle gündeme geldi.

Manken Günay Musayeva ile ilk evliliğinden Cihangir adında bir oğlu, Sarah Scott ile evliliğinden ise Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu olan Karel, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

BEBEĞİN İSMİNE ANNESİ KARAR VERECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllar önce evlenerek Amerika'ya yerleşerek tır şoförlüğü yapan ve sonrasında kendi işini kuran Tolga Karel, hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi menajeri Tümay Özokur'a müjdeli haberi veren oyuncu, 5. kez baba olacağını duyurdu. Üç erkek bir kız babası olan Tolga Karel'in beşinci bebeğinin cinsiyeti de kız.

Bir kez daha babalık heyecanı yaşayan oyuncu, "Erkek çocuk olursa isim hakkı bende, kız olursa eşim Sarah'ta" dedi. Karel'in çocuklarının ismi ise Cihangir, Kenan, Tufan ve Mia.