Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil - Son Dakika
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Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil

Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil
01.08.2025 13:17
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Haziran ayında Zeynep Mayruk ile evlenen oyuncu Tolga Sarıtaş, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Çift, doğum öncesi çıktıkları Çeşme tatilinde plajda görüntülendi. 8 aylık hamile olan Mayruk, Sarıtaş'ın yardımıyla denizden çıkarken kameralara yansıdı.

Oyunculuk kariyerinde "Söz", "Güneşin Kızları", "Arıza" ve "Baba" gibi dikkat çeken yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Sarıtaş, şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinde Altay karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu, sadece mesleki performansıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor.

EVLİLİK VE BEBEK HEYECANI BİR ARADA

2024 yılının Haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile nikah masasına oturan Sarıtaş, kısa bir süre sonra ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Çiftin mutluluk dolu bu haberi, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, hayranları tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, doğacak oğluna vereceği ismi de kamuoyuyla paylaşmıştı. Oyuncu, oğluna "Ali" ismini vereceklerini duyurarak hem kendi hayatına anlamlı bir dokunuşta bulundu hem de hayranlarını duygulandırdı.

Doğuma günler kala Tolga Sarıtaş ve eşi Çeşme tatiline çıktı

DOĞUM ÖNCESİ ÇEŞME TATİLİ

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, doğum öncesi baş başa kısa bir tatil yapma kararı aldı. Hürriyet'in haberine göre, Çeşme'ye giden çift, önceki gün bir plajda objektiflere takıldı. Sekiz aylık hamile olan Mayruk'un, denizde uzun süre kalamadığı gözlenirken, Sarıtaş eşine yardımcı olarak onu suyun içinden locaya taşıdı.

Doğuma günler kala Tolga Sarıtaş ve eşi Çeşme tatiline çıktı

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Son Dakika Magazin Tolga Sarıtaş baba olmaya hazırlanıyor! Doğum öncesi tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol:
    Ne kadar igrenç bir görüntü.kısq süre sonra kadın dogum yapacak girdiği kıyafete bak.yazık 0 0 Yanıtla
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