Tolgahan Sayışman\'dan takipçilerine uyardı: Çocuklarınıza dikkat edin

2005 yılında "Best Model of the World" unvanıyla dikkatleri üzerine çeken Tolgahan Sayışman, modellikte kalmak yerine rotasını oyunculuğa çevirerek bambaşka bir yolda ilerlemeyi tercih etti. 2009 yılında yayınlanan "Lale Devri" dizisinde canlandırdığı 'Çınar' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Sayışman, bu rolle milyonların sevgisini kazanırken; "Asla Vazgeçmem", "Elveda Rumeli" ve "Şeref Sözü" gibi dizilerle oyunculuktaki başarısını da perçinledi.

Sayışman'ın özel yaşamı da en az kariyeri kadar ilgiyle takip ediliyor. 2014 yılında Arnavut asıllı oyuncu ve model Almeda Abazi ile tanışan ünlü isim, kısa sürede aşkını ilan etti. Çift, 13 Şubat 2017'de Los Angeles'ta sade bir törenle evlenerek hayatlarını birleştirdi. Zamanla "örnek çift" olarak anılmaya başlayan Tolgahan ve Almeda, uyumlu birliktelikleri ve samimi halleriyle beğeni topladı.

Çiftin mutluluğu, 2019 yılında dünyaya gelen oğulları Efehan'la taçlandı. Minik Efehan, babasına olan fiziki benzerliği ve enerjik tavırlarıyla zaman zaman Sayışman'ın sosyal medya paylaşımlarında yer alıyor. 2021 yılında doğan kızları Alina ise annesine olan bağlılığı ve sevimliliğiyle dikkat çekiyor. İki çocuklu mutlu bir aile tablosu çizen çift, sık sık sevgi dolu karelerle hayranlarının karşısına çıkıyor.

SAYIŞMAN'DAN ADENOVİRÜS UYARISI

Ancak bu huzurlu tablo, son günlerde sağlık cephesinde yaşanan bir sorunla gölgelendi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, çocuklarının adenovirüs nedeniyle zor günler geçirdiğini duyurdu: 10 gündür adenovirüsle uğraşıyoruz. Çocuklarınızı korumak için dikkatli olun. Ne yazık ki bu virüse karşı spesifik bir ilaç yok, antibiyotik de işe yaramıyor. Ancak bağışıklıkla atlatılabiliyor. Bol sıvı, yeterli dinlenme ve ateş düşürücülerle süreci desteklemeye çalışıyoruz."

ADENOVİRÜS ENFEKSİYONU NEDİR?

Adenovirüs, ilgili virüsün sebep olduğu bir tür viral hastalık olup sindirim, göz ve idrar yolu başta olmak üzere vücudun farklı bölgelerini doğrudan etkiler. Çocuklar ve yetişkinlerin yanı sıra bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde görülebildiğini belirtmek mümkündür. Farklı bulaşma yollarına sahip olan enfeksiyon, hızlı bir şekilde yayılabilir. Bu durumda ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirtmek mümkündür.

Adenovirüs, solunum yolları ile bağırsak sistemini enfekte eder. Birçok belirti ile karakterize edilen enfeksiyon, soğuk algınlığına oldukça fazla benzeyen belirtilere sahiptir. Vücudun farklı yerlerinde görülebildiği için belirtilerin ortaya çıktığı bölgeler de değişebilir. Örneğin gözde adenovirüs belirtileri arasında gözde tahriş yer alır. Bunun yanı sıra burun akıntısı ve karında hassasiyet ve şişme de görülebilir.

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Adenovirüsün bulaşma şekli farklılık gösterebilir. Hasta ile temas ettikten sonra ellerin yıkanmadan göz ve ağız çevresine dokunmak, önemli bulaşma şekilleri arasında bulunur. Öte yandan hastalığın bulaşma şekilleri genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir: