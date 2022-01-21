Trans birey olduğunu açıklayan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın ödül törenindeki sözleri tekrar gündem oldu

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı. Paylaşımları açıklamasıyla gündemden düşmeyen oyuncunun eski görüntüleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. Yılmaz'ın bir ödül töreninde yaptığı konuşma ise dikkat çekti.

"UMUT VEREN KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ DE ALIRSAM BU İŞ TAMAMDIR"

Yılmaz'ın, 2020'de 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü' alırken, sahnedeki konuşmasında, "Bir de bunun 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nü alırsam bu iş benim için tamamdır" dediği ortaya çıktı.

"TRAVESTİYİM DİYE 'AYOL' DEMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl rol aldığı Çukur dizisindeki 'Timsah Celil' karakteriyle dikkat çekti. Birçok sinema filmi ve dizide rol alan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüyle trans birey olduğunu duyurdu. Oyuncu Yılmaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yayın sırasında ise "Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" dedi.