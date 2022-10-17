Başrollerinde Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl ve Mesut Akusta'nın yer aldığı "Yürek Çıkmazı" isimli diziden ilk fragman yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Twitter hesabından dizinin fragmanını paylaşarak "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü....Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak yeni dizimiz "Yürek Çıkmazı" yakında TRT 1ekranlarında sizlerle buluşacak" diyerek iddialarını gösterdi.
Yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı dizi, bir trajedinin ardından hayatları değişen bir ailenin üyelerinin başından geçenleri konu alıyor. Konusuyla dikkat çeken dizinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Magazin › TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk fragman: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak - Son Dakika