TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk fragman: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak - Son Dakika
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TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk fragman: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak

17.10.2022 08:41

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadeleriyle TRT 1 ekranlarının iddialı projeleri arasında gösterilen 'Yürek Çıkmazı' dizisinden merakla beklenen ilk fragmanı paylaştı.

Başrollerinde Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Ayça Bingöl ve Mesut Akusta'nın yer aldığı "Yürek Çıkmazı" isimli diziden ilk fragman yayınlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

"HAYATI BOYUNCA SUSMUŞ KADINLARIN SESİ OLACAK"

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Twitter hesabından dizinin fragmanını paylaşarak "Bilseniz ölmem ne uzun sürdü....Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak yeni dizimiz "Yürek Çıkmazı" yakında TRT 1ekranlarında sizlerle buluşacak" diyerek iddialarını gösterdi.

'Susmuş kadınların sesi olacak' diyerek tanıtılan Yürek Çıkmazı dizisinden ilk fragman geldi

YAYIN TARİHİ NETLEŞMEDİ

Yönetmen koltuğuna Serdar Gözelekli'nin oturduğu Gold Film imzalı dizi, bir trajedinin ardından hayatları değişen bir ailenin üyelerinin başından geçenleri konu alıyor. Konusuyla dikkat çeken dizinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

'Susmuş kadınların sesi olacak' diyerek tanıtılan Yürek Çıkmazı dizisinden ilk fragman geldi
'Susmuş kadınların sesi olacak' diyerek tanıtılan Yürek Çıkmazı dizisinden ilk fragman geldi
'Susmuş kadınların sesi olacak' diyerek tanıtılan Yürek Çıkmazı dizisinden ilk fragman geldi
'Susmuş kadınların sesi olacak' diyerek tanıtılan Yürek Çıkmazı dizisinden ilk fragman geldi
'Susmuş kadınların sesi olacak' diyerek tanıtılan Yürek Çıkmazı dizisinden ilk fragman geldi
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İrem Helvacıoğlu, Alp Navruz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk fragman: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk fragman: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak - Son Dakika
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