TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT\'den çıkarılan Aybüke Pusat\'ın yeni adresi belli oldu
25.07.2025 12:46
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Teşkilat dizisinden boykot desteği nedeniyle ayrılan Aybüke Pusat, NOW TV’de yayınlanacak Halef dizisiyle ekrana dönüyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşan oyuncunun gelinlikli halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TRT1'in sevilen yapımlarından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarılmış ve dizideki rolü sona ermişti.

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Başarılı oyuncunun yeni projesi kısa sürede netleşti. Pusat, NOW TV'de ekrana gelecek olan Halef dizisinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşıyor. Dizide Meral karakterine hayat veren oyuncu, şu sıralar Şanlıurfa'da süren çekimlerde yer alıyor.

TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

SETTE KARELER İFŞA OLDU

Dizinin ilk bölüm çekimlerinden sızan karelerde Aybüke Pusat'ın gelinlikli halleri dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, "Aybüke'yi gelinlik içinde görmek çok yakışmış" gibiyorumlar yapıldı.

Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat, İlhan Şen, Şanlıurfa, Teşkilat, Magazin, NOW, Trt, Son Dakika

Son Dakika Magazin TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Taylan Özgür:
    TRT den çıkarılanlar onurumuzdur 28 47 Yanıtla
    Mustafa Görmüş:
    onursuz olduğunu bu kadar belli etme 8 13
    Taylan Özgür:
    mustafa şereften onurdan anlamazsınız siz reisiniz domal der domalırsınız 4 2
  • 145353:
    helal olsun kıza, delikanlı gibi fikrini söyledi çekinmeden 35 33 Yanıtla
    murat özdemir:
    Fikir dediği de şey; benim dizimi izlemeyin 0 0
  • Armi Larasen:
    Helal olsun yinede ne olduğunu belli etti bunun gibi gizli düşünce zihniyetli mekkeden yeni gelmiş gibi içi dışa bağlı yüzü bize bağlı gibi niceleri var uyanık olalım 20 10 Yanıtla
    Uuu bbb:
    git 0 0
  • stanciu george:
    ait oldugu yerde 20 9 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    senden sonra zaten teskilat izlenme Orani düştü zaten sallama bir seneryosu vardı 10 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu - Son Dakika
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