Tuba Ünsal\'dan olay itiraf! Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldatmış

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Tuba Ünsal'ın özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bir süredir birlikte olduğu Emir Ulusoy ile yollarını ayıran ünlü oyuncunun, ayrılığın gerçek nedenini yakın çevresinden yaşadığı ihanet olarak açıkladığı belirtildi.

AYRILIĞIN NEDENİ MESAFE DEĞİL İHANETMİŞ

Ünsal, ayrılık haberlerinin ilk ortaya çıktığı dönemde kızı Sare'nin eğitimi nedeniyle Paris'e taşınacağını, bu nedenle Emir Ulusoy ile ilişkilerini sürdürmelerinin zorlaşacağını ifade etmişti. Ancak gazeteci Bülent Cankurt'un aktardığı son bilgiler, ilişkinin bitişinde çok daha farklı bir neden olduğunu ortaya koydu.

Emir Ulusoy - Tuba Ünsal

EVİNE GİRİP ÇIKAN ARKADAŞIYLA ALDATMIŞ

Cankurt'un haberine göre Tuba Ünsal, Emir Ulusoy'un kendisini yakın bir arkadaşıyla aldattığını söyledi. Üstelik söz konusu kişinin, oyuncunun evine girip çıkan ve güvendiği isimlerden biri olduğu belirtildi. Ulusoy'un da ihaneti kabul ettiği öne sürüldü.

İSMİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Yaşadığı hayal kırıklığının ardından ilişkisini sonlandıran Ünsal'ın, kendisini aldattığını söylediği yakın arkadaşının kimliğini açıklamaması dikkat çekti. Oyuncunun, ısrarlı sorulara rağmen bu kişinin adını paylaşmadığı öğrenildi.