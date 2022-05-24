Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti

24.05.2022 12:02

Tuğba Ekinci sahnede cesur tarzıyla dikkat çekti. Fiziğiyle yıllara meydan okuyan 44 yaşındaki şarkı oldukça cüretkar bir dans gösterisine de imza attı.

Yıllar önce çıkardığı O Şimdi Asker şarkısıyla müzik piyasasına adını yazdıran Tuğba Ekinci, çeşitli mekanlarda sahne almaya devam ediyor. Önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluşan şarkıcı, siyah mayolu bir kıyafet tercih etti.

KIVRAK DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından sık sık gündemdeki konularla ilgili paylaşımlar yapan 44 yaşındaki ünlü isim, son olarak mayolu kıyafetiyle sahnede yaptığı cüretkar dans videosunu yayınladı. Fiziğiyle genç kızlarla meydan okuyan Tuğba Ekinci, kıvraklığı ve cesaretiyle de adından söz ettirdi.

YORUMLAR
500
MERSİN-ELİF SANCHEZ'DEN 3 DİLDE UNUTULMAZ KONSER MERSİN-ELİF SANCHEZ'DEN 3 DİLDE UNUTULMAZ KONSER Bülent Ortaçgil, Beşiktaş'ta dinleyicileriyle bir araya geldi Bülent Ortaçgil, Beşiktaş'ta dinleyicileriyle bir araya geldi

O Şimdi Asker, Tuğba Ekinci, Müzik, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Beyazıt'ta bir polisin kafasından vurulduğu silahlı çatışmanın nedeni "tükürük" çıktı
12:04 Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi! Yayılmasında ana faktör cinsel ilişki
12:02 Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:48 Ali Koç, canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı'nın yüzüne söyledi: FETÖ'nün en büyük destekçisi sendin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 12:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: Tuğba Ekinci dansıyla olay oldu: Cesur giysisi dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement