Türk Musiki Federasyonu Başkanı Çorlu'dan - Son Dakika
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Türk Musiki Federasyonu Başkanı Çorlu'dan

30.03.2022 09:19
Türk Musiki Federasyonu Başkanı Çorlu'dan

Türk Musikisi Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı önceki gün Ankara'da gerçekleştirildi.

Türk Musikisi Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı önceki gün Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurulda başkanlığa Çorlu Müzik Derneği Başkanı da olan Kaya seçildi.

20. dönem milletvekili ve eski bakanlardan Ahmet Hamdi Üçpınarlar'ın Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda Türk Musiki Federasyonu (TÜMFED) Başkanlığına Hasan Kaya seçilirken yeni yönetimde Doç. Dr. Halil Altınköprü başkan yardımcısı, Berrin Bilginer sayman, Coşkun Teoman sekreter olarak yer alırken Osman Ergen, Fatih Demiral, Nurgül Vurucular, Esin Tünay ve Uğur Yıldırım yönetim kurulu üyesi olarak yer aldılar.

Kongrenin ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren TÜMFED'in yeni başkanı Hasan Kaya, "Kongremize katılan, bize destek veren ve teveccüh gösteren tüm delegelerimize yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Türk Musiki Federasyonu Başkanı Çorlu'dan

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Musiki, Ankara, Çorlu, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Türk Musiki Federasyonu Başkanı Çorlu'dan - Son Dakika


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