Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı

29.07.2022 07:47
Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı

Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan İrem'in ölümüyle yıkılan eşi Hansu İrem, sanatçının 3 vasiyeti olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcının tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istediğini söyleyen İrem, "Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmek istiyordu" dedi.

Anlasana, Sürgün Gibi Masallarda ve Olanlar Olmuş gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan İlhan İrem, uzun süredir böbrek hastalığıyla mücadele ediyor. Diyalize bağlanan 67 yaşındaki başarılı sanatçı, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN 3 İSTEĞİNİ AÇIKLADI

Eşinin ölümüyle yıkılan Hansu İrem ise Magazin Sortie'ye yaptığı açıklamada sanatçının vasiyetini açıkladı. Başarılı ismin 3 vasiyeti olduğunu söyleyen İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmekti" dedi.

Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı

UNUTULMAZ ESERLER BIRAKTI

'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'Anlasana', 'İşte Hayat' , 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş', 'Sürgün Gibi Masallarda', 'Ben Değilim' gibi pek çok ölümsüz esere imza atan İlhan İrem, 44 yıl boyunca bestelerini kendinden başkalarının seslendirmesine, filmlerde, reklamlarda kullanılmasına izin vermemişti. İlhan İrem, 2017 yılımda artık uygun koşullarda eserlerinin seslendirilebileceğini açıklamıştı.

Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı
YORUMLAR
500
Sanatçı İlhan İrem, İstanbul'da yaşama veda etti Sanatçı İlhan İrem, İstanbul'da yaşama veda etti Kılıçdaroğlu: 'Usta Şarkıcı ve Söz Yazarı İlhan İrem'e Allah'tan Rahmet; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiasına Başsağlığı Diliyorum' Kılıçdaroğlu: 'Usta Şarkıcı ve Söz Yazarı İlhan İrem'e Allah'tan Rahmet; Ailesine, Sevenlerine ve Sanat Camiasına Başsağlığı Diliyorum'

İlhan İrem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın iddiasına Bakan Varank'tan ağır tepki: İspat edersen istifa etmeye hazırım
00:35 Sağlık Bakanı Koca, eczane ve ilaçlara ilişkin alınan 3 önemli kararı sosyal medyadan açıkladı!
00:21 Teknik direktör Jorge Jesus'dan şaşırtan açıklama! Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi Fenerbahçe için reddetmiş
00:15 Pençe-Kilit harekatında şehit düşen astsubayla ilgili yürek yakan haber! Babası oğluna aldığı otomobille sürpriz yapacaktı...
23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
23:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'ten ilk sözler: Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum
23:22 İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor
23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi
23:01 Hong Kong'da korkutan kaza! Sahneye düşen dev ekran dansçıları yaraladı
22:50 Genç kadını 5 yerinden bıçakladı! Cani adam, neden sorusuna tek cümlelik yanıt verdi: Bana yanlış yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 07:47:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden sanatçı İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement