Kurban 'Gülümse' ile Sözünü Tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Kurban 'Gülümse' ile Sözünü Tuttu

04.08.2022 03:02
Kurban 'Gülümse' ile Sözünü Tuttu

Türk rock müziğinin efsane gruplarından Kurban, 2018 yılında yayınlayacağını duyurduğu 'Gülümse' şarkısını en sonunda dinleyicileriyle buluşturuyor.

2018 yılında Pür Recording Stüdyo'da kaydedilen 'Gülümse', 5 Ağustos 2022 Cuma günü Circle Music ve Sony Music Türkiye iş birliği ile dijital platformlardaki yerini almaya hazırlanıyor. 'Yalan', 'Nafile', 'Uyut Beni' gibi hitleri Türk rock müziğine kazandıran Kurban, aradan geçen zamana rağmen kendilerine olan inancını ve bağını asla koparmayan dinleyicilerine de verdikleri sözü yerine getiriyor.

Yılların beklentisinin ardından dinleyicisiyle buluşacak olan 'Gülümse'nin sözleri Deniz Yılmaz', müziği ise Özgür Kankaynar ve Deniz Yılmaz imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesini ise grup üyeleri beraber yaparken mix Ozan Öner ve mastering de Cem Ömeroğlu tarafından yapıldı.

Kurban'ı özleyenler ve 'Gülümse'yi yıllardır sabırla bekleyen Kurban severlere artık şarkının keyfini doyasıya çıkartmak kaldı…

YORUMLAR
500
KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇAN VE 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞAYA AHBAP DERNEĞİ TALİP OLDU KURBAN BAYRAMI'NDA KAÇAN VE 25 GÜN SONRA BULUNAN BOĞAYA AHBAP DERNEĞİ TALİP OLDU Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı Kurbanda kaçan dana, 26 gün sonra yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

Kurban, Sony, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurban 'Gülümse' ile Sözünü Tuttu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
00:01 Emniyet güçleri baskın yapmıştı! İşte KPSS sorularıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
23:24 Koronavirüs vaka sayılarında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı haftalık verileri paylaştı
23:06 Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:11 Alevlerin arasında kalan adam, balkondan sarkarak canını kurtardı
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 03:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kurban 'Gülümse' ile Sözünü Tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement