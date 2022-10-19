Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş - Son Dakika
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Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş

19.10.2022 22:30

Türk sinemasının efsane filmlerinden Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. Gürses'in ikinci oğlu olan ve kariyeri boyunca pek çok yapımda yer alan Atilla Arcan, Seksenler dizisinde ise "Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu" karakteriyle seyircilerin karşısına çıktı.

Yeşilçam tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı filmleri, kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi gibi ünlü oyunları barındırıyordu. Diğer rolleri canlandıran isimler de en az onlar kadar oyunculuğuyla öne çıkıyordu. Bunlardan bir tanesi de Muharrem Gürses'di.

Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinin yıldızıymış

BABASI GİBİ OYUNCU

Hababam Sınıfı serisinin üç filminde okulun müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. Gürses'in ikinci oğlu olan Atilla Arcan da Cennet Mahallesi ve Sudan Sebepler gibi çok sayıda yapımda rol aldı.

Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinin yıldızıymış

SEKSENLERDE ROL ALDI

Ancak Atilla Arcan en çok tanındığı rolü Seksenler dizisinde "Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu" karakteriyle oldu. Arcan, 2015 yılında vefat etti. Cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii'nden kaldırılarak, Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinin yıldızıymış
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Muharrem Gürses, Seksenler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş - Son Dakika


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