Türkiye'de bitmeyen efsane! Kurtlar Vadisi oyuncuları gerçek hayatta kim, işte o liste

Türk halkı bazı dizileri diğerlerinden çok ayrı yerde tutuyor. Bu dizilerden biri de yayınlandığı dönemde sokakları adeta boş bıraktıran ve bir neslin aklına altın harflerle kazınan Kurtlar Vadisi dizisi.

BİTELİ YILLAR OLDU

Öyle ki Kurtlar Vadisi dizisinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, hakkındaki tartışmalar bitmek bilmiyor. Kurtlar Vadisi'yle ilgili en büyük tartışma ise gerçek hayatla bağı olup olmadığı.

KİMİNE GÖRE BAĞ VAR

Kimilerine göre Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırılan karakterler gerçekten esinlenerek oluşturuldu, kimileri ise bu iddiaları temelsiz bularak dizinin tamamen senaristlerin hayal ürünü olduğunu savunuyor.

OYUNCULARIN GERÇEK HAYATTAKİ KARŞILIKLARI

Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının gerçek hayattaki karşılıklarına ilişkin bir takım iddialar var. İşte oyuncular ve eşleştirildikleri o isimler:

Polat Alemdar: Abdullah Çatlı

Çakır: Alaattin Çakıcı

Dündar Kılıç: Laz Ziya

Uğur Çakıcı: Nesrin Çakır

Muradi Güler: Memati Baş

Drej Ali: Abdülhey Çoban

Aslan Akbey: Hiram Abas

Elif Eylül: Şeyda Yıldırım

Doğu Eşrefoğlu: Mehmet Fuat Doğu

Mito: Miktad Alpay

Seyfo Dayı: Haluk Kırcı

Behiç Türkcan: Behçet Cantürk