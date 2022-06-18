Türkiye'de bitmeyen efsane! Kurtlar Vadisi oyuncuları gerçek hayatta kim, işte o liste - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de bitmeyen efsane! Kurtlar Vadisi oyuncuları gerçek hayatta kim, işte o liste

18.06.2022 11:17
Türkiye'de bitmeyen efsane! Kurtlar Vadisi oyuncuları gerçek hayatta kim, işte o liste

Türkiye'de Kurtlar Vadisi efsanesi bitmek bilmiyor. Öyle ki dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen dizideki oyuncuların gerçekte kimi canlandırdıkları hala tartışılmaya devam ediyor. İşte Kurtlar Vadisi oyuncularının canlandırdıkları iddia edilen kişilerle eşleştirmesi...

Türk halkı bazı dizileri diğerlerinden çok ayrı yerde tutuyor. Bu dizilerden biri de yayınlandığı dönemde sokakları adeta boş bıraktıran ve bir neslin aklına altın harflerle kazınan Kurtlar Vadisi dizisi.

BİTELİ YILLAR OLDU

Öyle ki Kurtlar Vadisi dizisinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, hakkındaki tartışmalar bitmek bilmiyor. Kurtlar Vadisi'yle ilgili en büyük tartışma ise gerçek hayatla bağı olup olmadığı.

KİMİNE GÖRE BAĞ VAR

Kimilerine göre Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırılan karakterler gerçekten esinlenerek oluşturuldu, kimileri ise bu iddiaları temelsiz bularak dizinin tamamen senaristlerin hayal ürünü olduğunu savunuyor.

OYUNCULARIN GERÇEK HAYATTAKİ KARŞILIKLARI

Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının gerçek hayattaki karşılıklarına ilişkin bir takım iddialar var. İşte oyuncular ve eşleştirildikleri o isimler:

Polat Alemdar: Abdullah Çatlı

Çakır: Alaattin Çakıcı

Dündar Kılıç: Laz Ziya

Uğur Çakıcı: Nesrin Çakır

Muradi Güler: Memati Baş

Drej Ali: Abdülhey Çoban

Aslan Akbey: Hiram Abas

Elif Eylül: Şeyda Yıldırım

Doğu Eşrefoğlu: Mehmet Fuat Doğu

Mito: Miktad Alpay

Seyfo Dayı: Haluk Kırcı

Behiç Türkcan: Behçet Cantürk

YORUMLAR
500

Kurtlar Vadisi, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye'de bitmeyen efsane! Kurtlar Vadisi oyuncuları gerçek hayatta kim, işte o liste - Son Dakika


Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:31:47. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de bitmeyen efsane! Kurtlar Vadisi oyuncuları gerçek hayatta kim, işte o liste - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement