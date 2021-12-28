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Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar - Son Dakika

Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar

28.12.2021 11:33
Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar

Geçen Kasım ayında Türkiye'de tutuklanan çift Mordi ve Natalie Oknin, Netflix'in hit dizisi "Fauda"da rol alan İsrailli aktör Lior Raz ile bir reklam filminde yer alacak.

TELEVİZYON REKLAMINDA YER ALACAK

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Kasım ayında Türkiye'de yüksek profilli bir davada gözaltına alınan İsrailli Mordi ve Natalie Oknin, sigorta şirketi "Bituach Yashir" için bir televizyon reklamında yer alacak.

Jerusalem Post'un aktardığına göre çift, Netflix'in hit dizisi "Fauda" ve "Hit and Run"da rol alan İsrailli aktör Lior Raz ile bir reklam kampanyasında yer alacak.

Gizli ajan ve özel kuvvet rolleriyle tanınan Raz, ironik TV reklamında çifti hapisten kurtarmaya çalışacak.

Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar

NE OLMUŞTU?

İsrailli Mody ve Natali Oknin, Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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Netflix, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar - Son Dakika
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